Зозуля помог Альбасете установить историческое достижение – Иньеста и 97% фанатов оценили

Роман Зозуля вместе с партнерами вошел в историю лидера Сегунды. Альбасете, который еще никогда не был таким успешным во 2-м испанском дивизионе, установил очередное достижение.

Альбасете с Зозулей выиграл 2-й матч подряд (3-й, если считать техническую победу над Реусом, который был снят с розыгрыша), отстояв свое лидерство в упорной борьбе с Гранадой, Малагой Селезнева и Бланко Лещука, Осасуной и Депортиво. Все 4 клуба, которые преследуют "механический сыр", совсем недавно играли в Примере и были там привычными участниками. А вот Альбасете за последние 20 лет лишь дважды выступал в Ла Лиге. Интересно, что даже в Сегунде команда Зозули впервые в истории возглавляет таблицу в 2-х турах подряд. В целом Альбасете проводит свой 22-й сезон во втором по классу дивизионе Испании. За все это время клуб украинца лишь 8 туров шел на первом месте. Последний раз подобное случалось 20 апреля 2003-го года.

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Лидерство Альбасете отметил в своем Инстаграме даже Андрес Иньеста, который начинал свой футбольный путь в этом клубе, хотя значительно больше известен по выступлениям в Барселоне. Когда-то легендарный хавбек спас родной клуб от дисквалификации в 4-й дивизион, заплатив немаленький долг (почти полмиллиона евро). Сейчас и с Японии продолжает внимательно следить за успехами скромной команды.

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Кроме этого, ранее команда Луиса Рамиса выдала лучший в своей истории первый круг в Сегунде (показатель последнего сезона, когда боролись за путевку в Примеру, улучшен на 6 очков). Сам наставник Альбасете показал рекордный старт среди тренеров, возглавлявших клуб. А еще по сравнению с предыдущим сезоном команда набрала на 16 очков больше за аналогичный сыгранный период. Это абсолютно лучший прогресс из всех клубов. Ближе всего к этому результату подобрались Осасуна и Алькоркон, которые "выросли" на 8 баллов.

El 97% de los aficionados consultados cree que el Albacete debería renovar a Zozulia https://t.co/lWT8SzbphT — 5maseldescuento (@5maseldescuento) 11 лютого 2019 р.

Местное издание 5maseldescuento провело опрос среди фанатов лидера Сегунды по поводу будущего Романа Зозули. Сразу 97% болельщиков Альбасете выступили за то, чтобы с украинцем продлили контракт, срок которого истекает летом 2019-го. Неудивительно, ведь команда может похвастаться лучшей атакой сезона в Сегунде, а экс-форварда Динамо и Днепра в Испании называют одним из столпов успеха.

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