"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧ

Роман Зозуля привернув увагу команд Прімери своїми виступами у Сегунді, однак наразі не тренерського штабу збірної України. Поки Андрій Шевченко розмірковує над поверненням 29-річного гравця, порівнюємо показники екс-динамівця з іншим колишнім форвардом київського клубу та оцінюємо його корисність.

Днями у своєму 50-му матчі в рамках другого дивізіону чемпіонату Іспанії Зозуля оформив другий дубль, нокаутувавши Кордобу та вкотре піднявши вгору свій Альбасете, який відчайдушно бореться за право вийти у Прімеру. Шевченко 4 місяці тому казав, що його команда веде Романа. Щоправда в підсумку обирав Кулача з Ворскли і не дуже стабільного форварда Маріуполя і молодіжної збірної Борячука, який відверто розгубився у дебютній грі проти Словаччини. Пройшло вже понад 2 роки, відколи Зозуля отримував останній виклик у національну команду. Тоді екс-нападник Динамо і Дніпра став жертвою безглуздої кампанії шовіністичних фанатів Райо Вальєкано, які прикривали свою нелюбов до українця вигаданою боротьбою з нацизмом.

"Шевченка не існує, Зозуля – "Золотий м'яч": іспанські ЗМІ, вражені перформансом нашого форварда, перейшли на українську

Перспективи у збірній України і конкуренція з Яремчуком

Відзначимо, що Роман сам заявив, що без ігрової практики він не помічник збірній і не хоче займати чиєсь місце. Дещо несправедливо, що після всього цього, коли він піднявся і почав закохувати в себе іспанських журналістів та вболівальників, про нього банально забули. Що, скажімо, заважало бодай викликати вихованця Динамо на не дуже значимі матчі проти словаків та турків? Зрозуміло, що Зозулі у 2019-му вже виповниться 30, а треба і про майбутнє думати. Однак це далеко не той випадок, коли кар'єра добігає сумного кінця. І статистика це підтверджує. У нас же натуралізували 30-річного Марлоса, і нічого – бігає, користь "синьо-жовтій" дружині приносить.

Зараз головним форвардом збірної України є Роман Яремчук. Проблемою екс-динамівця є те, що його в бельгійському Генті використовують ще й на флангах, а не тільки в центрі. Якщо порівнювати наших ледь не єдиних здорових нападників, які набрали пристойну форму і можуть претендувати на березневі матчі збірної, то тут побачимо цікаву статистику. Форвард Альбасете відіграв суттєво менше за останні 2 роки: 4348 хвилин проти 5751 в іншого Романа. Натомість забив лише на 1 гол менше. Зозуля: 16 голів (при очікуваних 14,25) і 5 асистів. Яремчук: 17 голів і 7 асистів xG 21,86. Дані бази Wyscout з 6 го січня 2017-го по сьогодні.

Зозуля значно покращив свою реалізацію (на 8 відсотків), хоча бити по воротах в середньому став трохи менше. І навіть точність передач, яку йому закидали як суттєву проблему в збірній Шевченка, підвищилась із 68% до 74%. Збірна почала більша атакувати позиційно? І тут є позитив. Наш легіонер з Іспанії забив половину своїх голів у позиційних атаках. Ще по 4 після стандартів і швидких атак. Відзначається Роман правою (6), лівою (2) і головою (8). Що цікаво, є майстром штрафного майданчика – усі 16 забив з його меж, а відразу 13 ударом у дотик.

У Яремчука гірші показники реалізації моментів. Якщо Зозуля витискає максимум і забиває більше, ніж повинен, судячи з якості своїх гольових нагод, то форвард Гента заліз у мінус, не додавши майже 5 голів, які зазвичай бомбардири забивають. Екс-гравець Олександрії дуже корисно комбінує з партнерами і на цьому фоні йому можна пробачити неймовірну нереалізацію у збірній. Лише він винен, що досі не забив дебютний гол за Україну – моментів і ударів навіть з меж воротарського було вдосталь. І навіть у своїх клубах тенденцію видно: якщо Зозуля реалізовує 17,9% зі своїх 84 ударів, то Яремчук – лише 11,1% з 153 ударів.

Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно

Трансфер у потужніший клуб Прімери і шанс на єврокубки

Іспанська преса повідомляє, що Зозуля зацікавив своєю грою 5-у команду чемпіонату Іспанії. Хетафе, за який виступає інший екс-динамівець Віторіну Антунеш, нереально піднявся у поточному сезоні. Команда Пепе Бордаласа посідає місце, що дає право грати на груповому етапі Ліги Європи, але й до зони ЛЧ зовсім небагато – мінус 4 у нестабільної Севільї можна і відіграти. Хоча там конкуренція така, що можна й нижню половину опуститись: 5-е і 10-е місця відділяють 3 очки, а до зони вильоту – лише 9, менше, ніж до 3-го рядка.

У Романа контракт завершується влітку після завершення поточного сезону, відтак уже зараз може вести перемовини з потенційними покупцями. Хетафе прагне випередити декілька клубів, зацікавлених українцем. Клуб з передмістя Мадрида вже має позитивний досвід трансферів гравців із Сегунди, які потім продовжують підйом і в еліті. Очікують, що подібну філософію буде продовжено в питанні з нападником, який спробував Прімеру з Бетісом.

"Зозуля – феномен не лише у грі, а й за межами поля"

Сам Зозуля так добре почувається в Альбасете, що готовий продовжити контракт, якщо клуб завоює підвищення у класі. Роман входить у 3-ю найрезультативнішу пару форвардів у Сегунді. Разом зі своїм партнером по атаці Белою (8 голів) наколотив 15 м'ячів, що становить 45,5% від загальної кількості. Так, тут важливий момент: "Механічний сир" грає у 2 нападники, а наша збірна – в одного. Хоча можна було б і спробувати варіант із Зозулею в ролі відтягнутого форварда, а Яремчука на вістрі або й на лівому фланзі атаки, де грає в Бельгії.

Партнери також дуже цінують форварда Альбасете. "Зозуля – феномен. Здається, що в нього на голові є молоток. Що впадає в очі, це не дуже високий хлопець. Однак він вражає у штрафному як під час матчів, так і потім на тренуваннях. Зозуля робить шоу і покращує свою іспанську, коли дає інтерв'ю", – говорить досвідчений захисник і капітан іспанського клубу Альваро Аройо, який пограв і забивав у Прімері.

Іспанський журналіст Еду Оліва зізнається, що критикував екс-дніпрянина за його постійні суперечки на полі та безперервну гонитву за суперниками. Однак тепер "Зозуля став ключовим гравцем в одному з найкращих періодів Альбасете в новітній історії. Як, наприклад, Бензема, український форвард не є тим, від кого ви можете вимагати дуже великої кількості голів. Проте, Зозуля віддає свої зусилля в розпорядження команди. Це один з найкращих гравців свого профілю у Сегунді. Життя на межі офсайду та безперервна боротьба із суперниками – це дає цінність, яку неможливо вирахувати.

Він опускається у центр поля, коли потрібно вступити там у бій, і бореться за всі м'ячі, які проходять через цю ділянку. Коли команда змушена захищатись, українець жертвує собою у власному штрафному. При кутових ударах чи інших стандартах суперника цей нападник також дуже корисний в оборонному аспекті. Зозуля не дає втратити м'яч і завжди є першим, хто вступає у пресинг. Усе це формує профіль тотального форварда.

Його невтомна боротьба в кожній грі породила зв'язок з фанатами на Карлос Бельмонте Потрібно лише бачити, як українець покидає поле. Трибуни встають, щоб попрощатися, а глядачі оваціями проводжають його виступ – не важливо, кращий чи гірший. У кожному матчі залишає всього себе на полі і не пропонує іншого виходу, як здійматися на ноги та аплодувати", – пише іспанець. Судіть самі, чи потрібен національній команді України такий гравець.

"Зозуля коштує мільйони" та веде в історію: іспанські ЗМІ про гол українця в Альбасете і нові 3 питання до суддівства