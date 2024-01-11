Металіст 1925 дивує планами на зимове трансферне вікно: "жовто-сині" хочуть підписати двох Денисів – Гармаша і Нагнойного.

Український півзахисник Осієка Денис Гармаш може повернутися в УПЛ, повідомляє "ТаТоТаке".

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33-річного хавбека хоче бачити у Металісті 1925 Віктор Скрипник. Зазначається, що окрім легенди Динамо новоспечений наставник харків'ян прагне підписати Дениса Нагнойного з Зорі, з яким свого часу працював у луганському клубі.

Нагадаємо, у Гармаша не пішли справи у хорватському клубі – у поточному сезоні він провів за Осієк лише 4 матчі без результативних дій, а головний тренер "біло-голубих" Зоран Зекіч розкритикував гравця за погану ігрову форму. Попри це, контракт Дениса з хорватами чинний до 30 червня 2024 року.

21-річний Нагнойний у 18 поєдинках за Зорю забив 2 голи і віддав 2 асисти. Його угода з луганцями спливає влітку 2024-го. Transfermarkt оцінює обох гравців у 600 тисяч євро.

До слова, Металіст 1925 пішов на зимову паузу на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 15 очок. Харків'яни ледь не припинили існування восени, однак новий спонсор оживив команду, запросивши зіркового тренера, а потужна трансферна кампанія може зробити з "синьо-жовтих" темну конячку УПЛ.

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