Зоря запланувала проведення 6 товариських матчів на зборах у Туреччині, повідомляє офіційний сайт "мужиків".

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З п'ятьма суперниками "чорно-білі" вже визначились, а ім'я ще одного спаринг-партнера буде повідомлено пізніше. Перший матч луганці проведуть 26 січня. Географія команд доволі скромна: три представники чемпіонату Польщі і два – Грузії.

Список товариських матчів Зорі виглядає наступним чином:

26 січня – Зоря – Краковія (Польща, 13-те місце у чемпіонаті)

31 січня – Зоря – Ягеллонія (Польща, 2-ге місце)

4 лютого – Зоря – Динамо Тбілісі (Грузія, 2-ге місце в чемпіонаті)

9 лютого – Зоря – Лехія (Польща, 4-те місце)

14 лютого – Зоря – Динамо Батумі (Грузія, чинний чемпіон)

17 лютого – інформації про суперника наразі немає.

Нагадаємо, на зимову паузу Зоря пішла на 14-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок. Свій перший офіційний поєдинок навесні луганці проведуть 24 лютого проти Ворскли.

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