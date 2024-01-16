Нападник Даниїл Алефіренко можливо, більше не зіграє за Зорю. Гравець вже має офіційну домовленість із Колосом.

Даниїл Алефіренко підписав попередній контракт із Колосом. Угода набере чинності 1 липня, повідомляє ТаТоТаке. Окрім Колоса, футболіста хотіли запросити Кривбас, Рух, Олександрія та дві неназвані європейські клуби. Втім, боротьу за 23-річного форварда виграли саме ковалівці.

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До 30 червня Алефіренко залишається гравцем Зорі, яка пропонувала футболісту продовжити угоду, але той відмовився. Проте, за інформацією джерела, Алефіренко ще може приєднатися до Колоса у зимове трансферне вікно. Не виключено, що клуби спробують домовитися – Зорі заплатять певну компенсацію, а Колос отримає гравця зараз, не чекаючи завершення сезону.

Даниїл Алефіренко є вихованцем Металіста, також на правах оренди грав за Чорноморець. У сезоні 2023/24 зіграв за Зорю 18 матчів і забив 3 голи – по одному в УПЛ, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Нагадаємо, першу частину сезону УПЛ Колос завершив на 9-й позиції турнірної таблиці. Зоря перебуває в зоні перехідних матчів, посідаючи 14 місце. Луганці двічі змінили тренера – спершу замість Ненада Лалатовіча прийшов Валерій Кривенцов, якого згодом замінив Юрій Коваль. Останній повезе команду на збори як виконувач обов'язків наставника.

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