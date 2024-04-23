Зоря могла отримати подвійну премію, якби відібрали очки у матчах проти Шахтаря, повідомляє "ТаТоТаке".

Вихід Шахтаря у єврокубки у відеоогляді матчу з Зорею – 2:1

Назва клубу, який пропонував винагороду, не була озвучена, однак ЗМІ повідомляли, що Динамо стимулює суперників Шахтаря, а Шахтар стимулює опонентів киян. Раніше фігурували суми від 100 до 150 тисяч доларів за нічию та перемогу відповідно.

Нагадаємо, Зоря була близькою до того, аби засмутити "гірників", але програла обидві зустрічі з рахунком 1:3 та 1:2.

До слова, Шахтар після 26-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на першій сходинці, випереджаючи Динамо на 4 очки. Перемога над Зорею гарантувала команді Маріно Пушіча участь у єврокубках.

Шахтар дотиснув знекровлену Зорю, здобувши надважку перемогу – "гірники" відновили комфортний відрив від Динамо