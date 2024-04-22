Вже на 4-й хвилині Бондаренко небезпечно пробивав з меж штрафного, але м'яч пройшов повз праву стійку. Згодом Судаков закручував з лівого флангу і ледь не закинув кіперу Зорі за комірець. У наступній атаці Георгій стріляв вдотик з лінії штрафного – прямо в Сапутіна. "Гірники" продовжили марнувати моменти: Траоре і Азаров потужно пробивали над поперечиною, Невертон головою спрямував сферу повз ворота, а удар Шведа у правий кут потягнув кіпер.

Шахтар дотиснув знекровлену Зорю, здобувши надважку перемогу – "гірники" відновили комфортний відрив від Динамо

По перерві Зоря вийшла вперед: Антюх головою замкнув закидання Кирюханцева з правого флангу. За трохи він міг подвоювати, але вийшовши сам на сам пробив вище. Шахтар притис і в середині тайму зрівняв: Егіналдо випередив захисника і головою замкнув навіс Кевіна на дальню стійку. Яцик мав виводити Зорю вперед, однак Різник витягнув удар з-під поперечини. А за 3 хвилини до завершення матчу Сікан вирвав три очки для Шахтаря. Перемога вивела "гірників" у єврокубки – нижче четвертого місця команда вже точно не опуститься.