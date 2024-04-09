"З того, що знаю я – не тільки Динамо. Знаю, що і суперників Кривбаса Шахтар стимулював.

Шахтар стимулює суперників Динамо – джерело озвучило чималі суми гонорарів

Точно так само знаю про стимулювання динамівцями суперників Шахтаря. На 100% знаю про один факт вже по весні. Але це таке стимулювання було, дуже умовне. Сума на команду смішна була – мільйон гривень. Так собі стимул", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, у 23-му турі Динамо втратило очки з ЛНЗ (1:1), а Кривбас оступився з Ворсклою (1:1). Наразі лідером УПЛ є Шахтар, який набрав 49 очок і випереджає Кривбас і Динамо на 2 і 4 бали відповідно (і має 2 гри в запасі).

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