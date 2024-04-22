Зоря чотири дні тому вже зустрічалась з Шахтарем у рамках перенесеного матчу 10-го туру. Луганці виглядали гідно, зрівняли рахунок у меншості й тримали нічию до останніх хвилин – втім, клас донеччан дався взнаки. За гідний футбол "чорно-білим" довелося заплатити дорогу ціну, адже на дискваліфікацію нарвались Герреро, Батагов і Джордан.

Крім того, в лазареті перебував Боль. Це означало, що у Зорі на "матч-відповідь" з Шахтарем взагалі не залишилось центрбеків, та і провідний форвард був недоступний. Юрій Коваль, однак, вирішив поставити схему одразу з трьома центрбеками, поставивши на їхні позиції двох опорників (Азіангбе та Башічі) і фулбека Бутка.

Такі шалені проблеми зі складом не могли залишитись без наслідків. У першому таймі Зоря завдала лишень 1 удар по воротах "гірників" (його навіть не згадати), а Шахтар провів 14 пострілів. Вже на 5-й хвилині Бондаренко відгукнувся на закидання Матвієнка, хитнув захисників у штрафному та пробив у ближній кут – Сапутін парирував.

На 13-й навіс Судакова ледь не залетів за комір голкіперу (трішечки забракло точності), на 16-й він же вистрілив з лінії карного майданчика (без проблем для Сапутіна), а на 20-й Траоре отримав скидку п'яткою від Шведа й бахнув метрів з восьми – Сапутін перевів над поперечкою!

Наступна серія моментів полилась перед перервою. На 37-й лонгшот Азарова пройшов над каркасом, на 38-й мініатюрний Невертон виграв верхову дуель у Азіангбе й пробив головою (неточно, але епізод цікавий). У наступні дві хвилини з околиць штрафного стріляли Швед і Бондаренко – повз праву стійку!

Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Гол Шахтаря здавався питанням часу, однак на старті другого тайму Зоря шокувала "гірників".

Нападник Ндур обійшов Бондара на фланзі, зачепився за винос Антюха й поставив Бондару корпус, а потім віддав м'яч Яцику. Опорник швидко перевів на правий фланг, а Кирюханцев звідти подав на дальню стійку, за спину Бондару – там відкривались Ндур і Антюх. На замиканні зіграв Денис, який пробив головою з рикошетом від руки Бондара. Повний розвал оборони Шахтаря. 0:1!

Донеччани пропустили з другого удару по власних воротах. Нічим цікавим не огризнувшись, вони ледь не пропустили з третього – Зоря на 56-й хвилині вискочила у розмашисту контратаку, в завершенні якої Антюх стріляв з лінії штрафного. Над поперечкою! Стривожений Маріно Пушіч одразу ж провів заміни, випустивши Сікана й Кевіна замість Шведа й Невертона.

Втім, до 60-х хвилин в актив Шахтаря можна було занести тільки дальній удар Матвієнка, який пройшов над воротами. Тоді Маріно Пушіч провів радикальні заміни – Судаков і Траоре сіли на банку, а замість них вийшли Марлон Гомес та Егіналду. Трохи згодом Педрінью замінить Азарова. У бій пішла вся молода бразильська гвардія.

І це спрацювало. Вже на 65-й хвилині Марлон з лінії воротарського замикав крос Бондаренка (вище воріт). На 68-й Бонадренко зіграв у стіночку з Сіканом і стріляв з периметру штрафного (Сапутін спіймав м'яч у дальньому куті), а на 69-й Марлон завдав удару головою з центру штрафного – і знову вище.

Зрештою, на 72-й Шахтар добився свого: Кевін виконав класний навіс у воротарський майданчик, а Егіналду головою переправив м'яч під праву стійку – 1:1! Здавалося, що настав початок кінця для Зорі, однак луганці не збиралися так просто ділитись очками.

По-перше, вони змогли вирівняти хід зустрічі. Навала Шахтаря в середині другого тайму змінилась відсутністю моментів аж до кінця 80-х хвилин. Тренерський штаб при цьому провів не найбільш захисні заміни, кинувши у бій Мишньова й Горбача замість Ндура та Хахльова – таким чином, Юрій Коваль освіжив позицію у нападі та центрі поля. По-третє, Зоря мала забивати ще один гол.

Так, на 85-й хвилині Яцик отримав пас від Мишньова й потужно зарядив метрів з 20-ти. Прямо під поперечку. Різник врятував Шахтар. Подальший кутовий завершився метушнею, в якій Антюх визирнув з-за спини Криськіва та пробив з гострого кута – і знову Різник врятував.

Не забиваєш ти – забивають тобі. На 87-й хвилині Кевін виконав чергову подачу з лівого флангу в район лінії воротарського, а Сікан без спротиву замкнув головою. 2:1! А ще за дві хвилини Данило заробив вилучення для Сапутіна, отримавши по ногах під час його недоцільного виходу на перехоплення за меж штрафного.

У меншості Зоря не здавалася, однак до гострих моментів справа вже не дійшла. Фінальний свисток зафіксував надважку перемогу Шахтаря – підопічні Маріно Пушіча відновили 4-очковий відрив від Динамо. Крім того, вони набрали 58 очок за 25 турів, гарантувавши собі мінімум четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Тобто, Шахтар став першою українською командою, якій вдалося кваліфікуватись у наступний сезон єврокубків.