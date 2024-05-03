Нападник Олександрії Андрій Кулаков точно не допоможе команді до кінця поточного сезону.

Кулаков зазнав розриву латерального меніска у поєдинку проти Колоса, повідомляє ТаТоТаке.

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Нападнику сьогодні в Києві було зроблено операцію, якою керував начальник медичного штабу Шахтаря Дмитро Скибінський. Зазначається, що Кулаков зможе поновити повноцінні тренування приблизно через чотири місяці.

До слова, Андрій провів 21 матч за Олександрію в цьому сезоні, в яких відзначився голом та асистом.

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