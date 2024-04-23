Заря могла получить двойную премию, если бы отобрали очки в матчах против Шахтера, сообщает "ТаТоТаке".

Выход Шахтера в еврокубки в видеообзоре матча с Зарей – 2:1

Название клуба, который предлагал вознаграждение, не было озвучено, однако СМИ сообщали, что Динамо стимулирует соперников Шахтера, а Шахтер стимулирует оппонентов киевлян. Ранее фигурировали суммы от 100 до 150 тысяч долларов за ничью и победу соответственно.

Напомним, Заря была близкой к тому, чтобы огорчить "горняков", но проиграла обе встречи со счетом 1:3 и 1:2.

К слову, Шахтер после 26-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на первой строчке, опережая Динамо на 4 очка. Победа над Зарей гарантировала команде Марино Пушича участие в еврокубках.

Шахтер дожал обескровленную Зарю, одержав сверхтяжелую победу – "горняки" восстановили комфортный отрыв от Динамо