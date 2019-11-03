Зоря на виїзді розгромила СК Дніпро-1 і вийшла на третю позицію в УПЛ

В рамках матчу 13-го туру УПЛ СК Дніпро-1 у рідних стінах зазнав нищівної поразки від Зорі (1:4).

Луганці одразу зі стартовим свистком ринулись в атаку, що вже на 60-й секунді вилилось у гол: Михайліченко виконав довгу передачу, Кочергін прийняв її на лівому напівфланзі й скинув м'яч лівіше на Кабаєва, а той увійшов на край штрафного, хитнув Гуйє з Лопирьонком та пробив у дальню дев'ятку – 0:1! Після цього моментів не виникало аж до 20-х хвилин, але луганці весь цей час впевнено тримали м'яч під власним контролем. У СК Дніпро-1 не виходило взагалі нічого.

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На 21-й шикарним голом міг відзначитись Лєднєв, однак удар "українського Бекхема" зі штрафного у прекрасному стрибку потягнув Юрчук. Втім, вже за кільканадцять секунд голкіперу довелося витягувати "круглого" із сітки: Чеберко скинув подачу з кутового вздовж воріт, а Іванісеня прийняв передачу й розстріляв їх метрів з двох – 0:2! На цьому гості не збиралися зупинятися, перевіривши Юрчука двома ударами в площину у виконанні Русина та Кабаєва на 23-й та 27-й хвилинах. Перший пройшов з гострого кута, другий вилетів метрів з 17-ти – Юрчук взяв обидва.

СК Дніпро-1 огризнувся штрафним у виконанні Булеци, але його постріл метрів з 30-ти пролетів над воротами. На цьому гострота дніпровців у першому таймі завершилась, а от Зоря ще двічі наблизилась до третього голу: на 37-й Лєднєв завдав удару з-за меж карного майданчика поруч з ближньою стійкою, а на 39-й він же замикав головою – вище воріт. Крім того, у "мужиків" пройшло кілька непоганих контратак та стандартів без логічного завершення. Зрештою, на перерву команди відправились за рахунку 0:2 на користь луганців.

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На старті другого тайму команди обмінялися моментами. Спочатку не пощастило Лєднєву з Русиним – Богдан на 48-й хвилині пробив метрів з 10-ти, Юрчук парирував ногою, а потім ще й встиг вишкрябати м'яч з-під ніг набігаючого Назарія. Дніпровці відповіли ударом Польового з-за меж штрафного над поперечиною, а Лєднєв на 54-й знову вистрілив зі стандарту – втім, це вже було занадто неточно.

Загалом, СК Дніпро-1 по перерві явно додав, в той час як Зоря після непоганого початку зупинилася. Господарі провели кілька непоганих підходів до штрафного, а на 58-й стався і удар по воротах "мужиків" у виконанні Батагова. Вийшло неточно, однак вже за хвилину "жовто-чорні" відзначились голом: Когут вистрибнув на дальній стійці й головою замкнув подачу Сніжка, Шевченко витягнув м'яч з лінії воріт (можливо, гол був вже там), а Коркішко тут же зіграв на добиванні – 1:2!

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Зоря швидко вирівняла хід гри й ледь не забила третій м'яч на 66-й хвилині, коли Тимчик увірвався на правий край штрафного й спробував пробити поміж ніг Юрчуку – голкіпер дніпровців парирував підступний удар. На 68-й Лєднєв вилетів віч-на-віч воротарем, однак і переграти його не зумів, і в офсайд заліз. Ще за а три хвилини Богдан влетів у карний майданчик і втратив там м'яч, однак Русин спіймав відскок і вистрілив з кількох метрів – Юрчук знову врятував!

Луганці явно перехопили ініціативу. Зрештою, на 74-й хвилині це вилилось у третій гол: Тимчик прострілив з правого флангу на лівий край штрафного, Лопирьонок не дотягнувся до м'яча, а Кочергін потужним ударом поцілив в дальній нижній кут – 1:3. Через дві хвилини влаштувати розгром міг Русин, однак його черговий постріл з мінімальної дистанції Юрчук витягнув з-під поперечини.

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Господарі огризнулися моментом Гуйє, який з правого краю карного майданчика пробив під поперечку, однак Шевченко спокійно спіймав м'яч. Не забивши сам, Папа за кілька хвилин допоміг відзначитись супернику, збивши Тимчика недалеко від власних воріт. Арбітр вказав на "позначку", а Лєднєв з неї впевнено переграв Юрчука – щоправда, лише з другої спроби, адже перед першим пенальті футболісти зарано влетіли у штрафний. Богдан обидва рази був влучним – 1:4. На 88-й він міг і зі стандарту відзначитись, однак його постріл метрів з 25-ти пролетів повз ліву стійку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгром СК Дніпро-1. Зоря набрала 25 очок і піднялася на третю позицію в турнірній таблиці, залишивши за спиною Динамо та Олександрію – щоправда, кияни вже за кілька годин можуть повернутися аж на другу сходинку. СК Дніпро-1, маючи у активі всього 11 залікових балів, продовжив перебування на восьмому місці.

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