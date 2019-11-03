Заря на выезде разгромила СК Днепр-1 и вышла на третью позицию в УПЛ

В рамках матча 13-го тура УПЛ СК Днепр-1 в родных стенах потерпел сокрушительное поражение от Зари (1:4).

Луганчане сразу со стартовым свистком побежали в атаку, что уже на 60-й секунде вылилось в гол: Михайличенко исполнил длинную передачу, Кочергин принял её на левом плуфланге и сбросил мяч левее на Кабаева, а тот вошёл на край штрафной, качнул Гуйе с Лопирёнком и пробил в дальнюю девятку – 0:1! После этого моментов не возникало аж до 20-х минут, но луганчане всё это время уверенно держали мяч под собственным контролем. У СК Днепр-1 не получалось вообще ничего.

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На 21-й шикарным голом мог отличиться Леднев, однако удар "украинского Бекхэма" со штрафного в прекрасном прыжке потянул Юрчук. Впрочем, уже через несколько секунд голкиперу пришлось вытаскивать "круглого" из сетки: Чеберко сбросил подачу с углового вдоль ворот, а Иванисеня принял передачу и расстрелял их метров с двух – 0:2! На этом гости не собирались останавливаться, проверив Юрчука двумя ударами в створ в исполнении Русина и Кабаева на 23-й и 27-й минутах. Первый прошёл с острого угла, второй вылетел метров с 17-ти – Юрчук взял оба.

СК Днепр-1 огрызнулся штрафным в исполнении Булецы, но его выстрел метров с 30-ти пролетел над воротами. На этом острота днепровцев в первом тайме завершилась, а вот Заря ещё дважды приблизилась к третьему голу: на 37-й Леднев нанёс удар из-за пределов штрафной рядом с ближней штангой, а на 39-й он же замыкал головой – выше ворот. Кроме того, у "мужиков" прошло несколько неплохих контратак и стандартов без логического завершения. В конце концов, на перерыв команды ушли при счёте 0:2 в пользу луганчан.

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На старте второго тайма команды обменялись моментами. Сначала не повезло Ледневу с Русиным – Богдан на 48-й минуте пробил метров с 10-ти, Юрчук парировал ногой, а потом ещё и успел выцарапать мяч из-под ног набегающего Назария. Днепровцы ответили ударом Полевого из-за пределов штрафной над перекладиной, а Леднев на 54-й снова выстрелил со стандарта – впрочем, это уже было слишком неточно.

В целорм, СК Днепр-1 после перерыва явно прибавил, в то время как Заря после хорошего начала остановилась. Хозяева провели несколько неплохих подходов к штрафной, а на 58-й произошёл и удар по воротам "мужиков" в исполнении Батагова. Получилось неточно, однако уже через минуту "желто-чёрные" отметились голом: Когут выпрыгнул на дальней штанге и головой замкнул подачу Снижка, Шевченко вытащил мяч с линии ворот (возможно, гол был уже там), а Коркишко тут же сыграл на добивании – 1:2!

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Заря быстро выровняла ход игры и едва не забила третий мяч на 66-й минуте, когда Тымчик ворвался на правый край штрафной и попытался пробить между ног Юрчуку – голкипер днепровцев парировал коварный удар. На 68-й Леднев вылетел один-на-один вратарем, однако и переиграть его не сумел, и в офсайд залез. Ещё через три минуты Богдан влетел в штрафную и потерял там мяч, однако Русин поймал отскок и выстрелил с нескольких метров – Юрчук снова спас!

Луганчане явно перехватили инициативу. В конце концов, на 74-й минуте это вылилось в третий гол: Тымчик прострелил с правого фланга на левый край штрафной, Лопирёнок не дотянулся до мяча, а Кочергин мощным ударом попал в дальний нижний угол – 1:3. Ещё через две минуты устроить разгром мог Русин, однако его очередной выстрел с минимальной дистанции Юрчук вытащил из-под перекладины.

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Хозяева огрызнулись моментом Гуйе, который с правого края штрафной пробил под перекладину, однако Шевченко спокойно поймал мяч. Не забив сам, Папа через несколько минут помог отличиться сопернику, сбив Тымчика недалеко от собственных ворот. Арбитр указал на "точку", а Леднев с неё уверенно переиграл Юрчука – правда, только со второй попытки, ведь перед первым пенальти футболисты рано влетели в штрафную. Богдан оба раза был точен – 1:4. На 88-й он мог и со стандарта отличиться, однако его выстрел метров с 25-ти пролетел мимо левой штанги.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром СК Днепр-1. Заря набрала 25 очков и поднялась на третью позицию в турнирной таблице, оставив за спиной Динамо и Александрию – правда, киевляне уже через несколько часов могут вернуться аж на второе место. СК Днепр-1, имея в активе всего 11 зачётных баллов, продолжил пребывание на восьмом месте.

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