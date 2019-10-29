Михайленко розповів про головне завдання СК Дніпро-1 на сезон

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко напередодні матчу Кубка України проти Інгульця розповів про головні завдання своєї команди на поточний сезон.

"Це 1/8 Кубка України. Ми і на попередній стадії з Агробізнесом грали основним складом. Розглядаємо цей сезон як можливість набратися досвіду.

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Цей матч теж розглядаємо як можливість зіграти з хорошою командою, фіналістом минулого розіграшу. Це можливість для молоді набиратися досвіду", – сказав Михайленко в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Кубка України Інгулець – СК Дніпро-1 відбудеться завтра, початок – о 15:00.

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