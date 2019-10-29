toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК УКРАЇНИ

Михайленко розповів про головне завдання СК Дніпро-1 на сезон

18:22 191 Читать на русском
Михайленко розповів про головне завдання СК Дніпро-1 на сезон
Дмитро Михайленко / СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко напередодні матчу Кубка України проти Інгульця розповів про головні завдання своєї команди на поточний сезон.

 

"Це 1/8 Кубка України. Ми і на попередній стадії з Агробізнесом грали основним складом. Розглядаємо цей сезон як можливість набратися досвіду.

Назаренко: СК Дніпро-1 контролював гру з Олімпіком, але вилучення змінило все

Цей матч теж розглядаємо як можливість зіграти з хорошою командою, фіналістом минулого розіграшу. Це можливість для молоді набиратися досвіду", – сказав Михайленко в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Кубка України Інгулець – СК Дніпро-1 відбудеться завтра, початок – о 15:00.

СК Дніпро-1: очікування були далекими від реальності, або Чому команда Михайленка не стала "третьою силою"

blog_ava
Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку
Теги
Кубок України Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Інгулець - СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
18
хв
Барселона
22:15
Вальядолід
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук