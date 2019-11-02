Зоря, Десна і Динамо боротимуться за друге місце в УПЛ, – Кобін

Колишній гравець Шахтаря та збірної України Василь Кобін, який нині очолює першоліговий Минай, поділився своїми очікуваннями від боротьби у верхній частині турнірної таблиці УПЛ.

"Думаю, що Зоря, Десна і Динамо боротимуться за друге місце в УПЛ. Олександрія? Можливо, але у олександрійців багато сил і емоцій зараз забирає Ліга Європи. У команди немає досвіду боротьби на кількох фронтах, тому команда Шарана може не витримати такого графіку матчів.

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Що стосується Десни, то вона заслужено посідає третє місце. У команди кваліфікований тренерський штаб, який добре готує футболістів тактично на всі ігри", – цитує Кобіна zbirna.com.

Нагадаємо, після 12 турів турнірну таблицю УПЛ очолює Шахтар, в активі якого 34 очки. На другому місці – Динамо з 24 очками, третє – за Десною (23), а на четвертому розташувалася Зоря (22 очки).

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