Михайленко: В моїй кар’єрі не було таких тривалих серій з поразок

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився сподіваннями перед матчем 13-го туру УПЛ проти луганської Зорі.

"Як ми будемо долати серію з поразок? Будемо готуватися, працювати, намагатимемося обіграти Зорю, нехай це і дуже важко, адже команда у них хороша, демонструє якісну, змістовну гру. Тому ми повинні добре підготуватися до цього поєдинку.

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У Зорі є свій стиль. Команда грає дуже агресивно і швидко, добре готова фізично. У них велика кількість футболістів бере участь в атакувальних діях і вони усі готові завершати комбінацію ударом. В Україні – це рідкість, адже команда не закривається біля власних воріт, і вони мають впевненість у власних силах. Плюс у них швидкі гравці в лінії захисту, які не дозволяють суперникам проводити різкі контратаки, а до того ж молода і азартна група нападу, яка має хорошу фантазію, уяву і постійно націлена на ворота. Тому у них і виходить така гра.

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В моїй кар’єрі не було таких тривалих серій з поразок ні в кар’єрі футболіста, ні в тренерській кар’єрі. Як з неї виходити? Знову ж таки, треба бути позитивно налаштованим, вірити в себе, а головне – багато працювати. Не думаю, що є якісь інші рецепти виходу з цієї ситуації", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, 3 листопада, у поєдинку 13-го туру чемпіонату України, СК Дніпро-1 на власному полі прийматиме луганську Зорю. Матч розпочнеться о 14:00.

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