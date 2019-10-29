Циганик оцінив перспективи Лєднєва і Русина в Динамо

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі "Циганик LIVE" поділився своєю думкою щодо орендованих у Динамо гравців Зорі – Богдана Лєднєва та Назарія Русина

"Від тренера залежить, чи будуть Лєднєв і Русин мати ігровий час в Динамо. В Зорі вони отримали шанс – от вони і заграли. А якщо їх посадити, і буде грати Соль, Родрігес і Де Пена, то, безперечно, шансів проявити себе в них не буде.

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Лєднєв і Русин чудово виглядають у Зорі. Лєднєв взагалі для мене відкриття. Я дуже багато чув про нього ще тоді, коли він був у Дніпрі. Потім, коли він з'явився у Динамо, про нього різне говорили: що він любить погуляти, має складний характер, що до нього треба індивідуальний підхід. Та до будь-якого футболіста повинен бути індивідуальний підхід. Тому що футболісти взагалі нестандартні. І зараз він розкрився. Як виявляється, у Лєднєва ця індивідуальність характеру проявляється не тільки в особистих моментах, а й в ігрових. Такого футболіста в київському Динамо зараз немає. Гравець, який може розігнати атаку, протягнути м’яч, віддати передачу, пробити з лівої ноги", – сказав Циганик.

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