Голкіпер Зорі отримав жовту за затримку часу в матчі проти Десни – луганці мусили перемагати, щоб вийти в Лігу чемпіонів

Голкіпер луганської Зорі Микита Шевченко отримав жовту картку в матчі з Десною (1:1) у 32-му турі УПЛ.

Шевченко побачив перед собою "жовте світлу" вже у компенсований час. Арбітр покарав його за навмисне затягування часу.

Зоря не змогла перемогти Десну й втратила можливість піднятися у зону Ліги чемпіонів – луганці завоювали бронзу УПЛ

Додамо, що на той момент рахунок був нічийним, якби Зоря виграла цей матч, то вперше у своїй історії посіла б друге місце і отримала б путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів, оскільки Динамо поступилося Колосу в паралельному матчі.

Відзначимо, що поразка перемістила б луганців на четверту сходинку, яка означає потрапляння у кваліфікацію Ліги Європи. Зрештою, Зоря фінішувала третьою і потрапила відразу в групу ЛЄ.