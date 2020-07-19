toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Голкіпер Зорі отримав жовту за затримку часу в матчі проти Десни – луганці мусили перемагати, щоб вийти в Лігу чемпіонів

21:54 - Читать на русском
Голкіпер Зорі отримав жовту за затримку часу в матчі проти Десни – луганці мусили перемагати, щоб вийти в Лігу чемпіонів
Микита Шевченко / фото: Зоря

Голкіпер луганської Зорі Микита Шевченко отримав жовту картку в матчі з Десною (1:1) у 32-му турі УПЛ.

53’ Дмитро Хомченовський
 
Пилип Будківський 20’
20’ Пилип Будківський
53’ Дмитро Хомченовський

Шевченко побачив перед собою "жовте світлу" вже у компенсований час. Арбітр покарав його за навмисне затягування часу.

Зоря не змогла перемогти Десну й втратила можливість піднятися у зону Ліги чемпіонів – луганці завоювали бронзу УПЛ

Додамо, що на той момент рахунок був нічийним, якби Зоря виграла цей матч, то вперше у своїй історії посіла б друге місце і отримала б путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів, оскільки Динамо поступилося Колосу в паралельному матчі.

Відзначимо, що поразка перемістила б луганців на четверту сходинку, яка означає потрапляння у кваліфікацію Ліги Європи. Зрештою, Зоря фінішувала третьою і потрапила відразу в групу ЛЄ.

blog_ava
Колос – Динамо: Київ без капітана і лідерів – онлайн-трансляція матчу, який вирішував долю ЛЧ
19:28
16924
Теги
Зоря - Десна Зоря Зоря Микита Микита Шевченко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
14
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук