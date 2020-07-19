Зоря – Десна: стартові склади та онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Зоря в останньому турі УПЛ 2019/20 приймає Десну. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 32-го туру УПЛ Зоря – Десна розпочався о 19:30 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "УНІАН", відеотрансляція від FootballHub доступна в цій новині. Також "Футбол 24 проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зоря – Десна: анонс матчу УПЛ

В разі перемоги над Десною або нічиї Зоря гарантує собі бронзові медалі. У луганців залишаються шанси на срібло, але для цього потрібно не тільки обігрувати сіверян, а і сподіватися на поразку Динамо в паралельній зустрічі. Десна стане бронзовим призером тільки за умов перемоги над Зорею.

Стартові склади

Зоря: Шевченко – Тимчик, Іванісеня, Абу Ханна, Михайліченко – Юрченко – Лєднєв, Луньов, Кочергін – Громов, Кабаєв

Запасні: Мацапура, Каменюка, Піддубний, Цвек, Вернидуб, Циганікс, Чеберко, Громов, Перовіч

Десна: Паст – Гітченко, Тамм, Імереков – Фаворов, Арвеладзе, Огіря, Мостовий, Конопля – Філіппов, Будківський

Запасні: Литовка, Єрмаков, Домбровський, Калітвінцев, Картушов, Хльобас, Старенький, Западня, Кузик