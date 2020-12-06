Спалах коронавірусу у дніпровському колективі поставив команди у нерівні умови.

Вже сьогодні, 6 грудня, СК Дніпро-1 у рамках 12-го туру УПЛ на виїзді зустрінеться з луганською Зорею.

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Підопічні Ігора Йовічевіча вийдуть на поєдинок в ослабленому складі. Нагадаємо, 4 грудня СК Дніпро-1 повідомив про спалах у команді COVID-19 і відправив інфікованих на самоізоляцію. Клуб навіть звернувся до УПЛ із проханням перенести матч, проте отримав відмову.

За інформацією видання Meta Ratings, серед захворілих вісім футболістів першої команди, а на матч чемпіонату дублюючих складів клуб заявив команду U-19. Окрім того, не допоможе дніпровцям і Олексій Хобленко, який відбуває дискваліфікацію.

Після 11-ти турів СК Дніпро-1 посідає у турнірній таблиці УПЛ 12 сходинку, маючи у своєму активі 8 очок, Зоря з 14-ма пунктами – восьма.

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