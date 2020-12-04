Дніпряни стали ще одним представником української Прем'єр-ліги, у якому розгорілась небезпечна хвороба.

Пандемія коронавірусу дісталась і до СК Дніпро-1 – близько 20 гравців та представників тренерського штабу захворіли на COVID-19.

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За інформацією fcdnipro.com, клуб звернувся до УПЛ із проханням перенести матч 12-го туру проти Зорі, проте отримав відмову.

До слова, дніпряни посідають 12 місце у чемпіонаті України, маючи в активі лише 8 очок після 11 зіграних матчів.

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