СК Дніпро-1 став жертвою спалаху коронавірусу – у клубі близько 20 хворих, – ЗМІ
15:25 - Читать на русском
Дніпряни стали ще одним представником української Прем'єр-ліги, у якому розгорілась небезпечна хвороба.
Пандемія коронавірусу дісталась і до СК Дніпро-1 – близько 20 гравців та представників тренерського штабу захворіли на COVID-19.
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За інформацією fcdnipro.com, клуб звернувся до УПЛ із проханням перенести матч 12-го туру проти Зорі, проте отримав відмову.
До слова, дніпряни посідають 12 місце у чемпіонаті України, маючи в активі лише 8 очок після 11 зіграних матчів.
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