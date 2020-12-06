Півзахисник Миная Анатолій Нурієв потрапив до сфери інтересів СК Дніпро-1, повідомляє канал "Футбол".

Шахтар – Минай – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Про можливий відхід з команди 24-річного гравця натякнув і головний тренер закарпатців Василь Кобін: "Він – лідер нашої команди. Це людина з характером. Я думаю, що він довго у нас не затримається. Він може підсилити амбітніші команди. Він упевнений в собі, тому що відчуває лідерські якості. Якщо по ньому будуть пропозиції, то ми будемо його відпускати".

Нагадаємо, у матчі 12-го туру проти Шахтаря саме Нурієв став одночасно головним героєм і антигероєм поєдинку – півзахисник спочатку забив зі штрафного, а потім не зміг реалізувати пенальті. До слова, Минай у цьому поєдинку поступився з рахунком 1:5 і з 9-ма пунктами посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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