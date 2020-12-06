Уже сегодня, 6 декабря, СК Днепр-1 в рамках 12-го тура УПЛ на выезде встретится с луганской Зарей.

СК Днепр-1 интересуется Нуриевым, – СМИ

Подопечные Йовичевича выйдут на поединок в ослабленном составе. Напомним, 4 декабря СК Днепр-1 сообщил о вспышке в команде COVID-19 и отправил инфицированных на самоизоляцию. Клуб даже обратился к УПЛ с просьбой перенести матч, однако получил отказ.

По информации издания Meta Ratings, среди заболевших восемь футболистов первой команды, а на матч чемпионата дублирующих составов клуб заявил команду U-19. Кроме того, не поможет днепровцам и Алексей Хобленко, который отбывает дисквалификацию.

После 11-ти туров СК Днепр-1 занимает в турнирной таблице УПЛ 12 место, имея в активе 8 очков, Заря с 14 пунктами – восьмая.

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