Зоря – Колос, Олімпік – Олександрія: анонс матчів УПЛ

У рамках 14-го туру УПЛ Зоря приймає Колос, а Олімпік зустрінеться з Олександрією. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Колос

Зоря цілком може вийти на чисту другу сходинку в турнірній таблиці, адже відставання від Динамо складає два очки, а у киян сьогодні Класичне в Харкові. Утім, для початку потрібно переграти Колос – і для цього зараз склалися найкращі передумови. Луганці в УПЛ востаннє програвали аж в середині вересня у перестрілці з Шахтарем, після чого здобули чотири перемоги та дві нічиї. Так, "мужики" зараз на коні.

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У Колоса ситуація протилежна. Після непоганого початку сезону команда Руслана Костишина "поплила", програвши чотири останніх тури із загальним рахунком 1:14 – і якщо поразки грандам зрозуміти можна, то фіаско у зустрічі з Олімпіком виправдати ну ніяк не вдається. Крім того, ковалівці вилетіли з Кубка, поступившись Ворсклі. Словом, новачок УПЛ пішов у круте піке.

Кадрова ситуація

Травмовані: Костишин (Колос)

Дискваліфіковані: Абу Ханна, Тимчик – Чорноморець

Орієнтовні склади на матч Зоря – Колос

Зоря: Шевченко – Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Лєднєв – Кабаєв, Русин

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Задоя, Мігунов – Мілько, Оріховський – Ільїн, Лисенко, Волков – Нехтій

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

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Тут не може бути двох думок. Зоря – фаворит протистояння, а Колос прямо зараз не готовий тягатися з лідерами чемпіонату. Луганці зобов'язані святкувати впевнену перемогу.

Олімпік – Олександрія

Олімпік при Вісенте Гомесі набрав непоганий хід, здобувши три перемоги у трьох останніх турах УПЛ. Такі результати дозволили не тільки покинути останню позицію в турнірній таблиці, а й відірватися від неї аж на шість очок – нині донеччани йдуть на сьомій сходинці на відстані трьох залікових балах від першої шістки. Уявити подібне на старті сезону було неможливо, а нині "олімпійці" не тільки перемагають, а й демонструють непоганий футбол.

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Олександрія також вражає. Підопічні Володимира Шарана тричі поспіль відібрали очки у суперників по групі Ліги Європи, при цьому влаштувавши фантастичний камбек з 0:2 у матчі проти Сент-Етьєна в четвер. Утім, на внутрішньому фронті "жовто-чорні" виступають не гірше – чого лише коштує нічия на ОСК Металіст чи перемога над Зорею у Кубку. Є і досвід домашньої осічки з Колосом одразу після матчу проти Вольфсбурга – єврокубки відбирають у бронзового призера УПЛ забагато фізичних і моральних сил. Саме на це і повинен сподіватися Олімпік, адже за всіма іншими показниками Олександрія набагато сильніша.

Кадрова ситуація

Травмовані: Матар, Халімі, Г. Пасіч – Сітало, Запорожан, Шендрік, Протасов

Під питанням: Лук'янчук (Олімпік)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Олександрія

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Снурніцин, Гришко, Вантух – Політило, Цимбалюк – Є. Пасіч, Тейшейра, Кравчук – Шахаб

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Бабогло, Мірошніченко – Банада, Довгий – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Шастал

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Олімпік є дуже непростим колективом, якому до снаги створити проблеми одному з лідерів чемпіонату – втім, поки що претендувати на щось більше донеччани не можуть. Олександрія є фаворитом цього поєдинку. Підопічним Володимира Шарана після Ліги Європи, звісно ж, не буде легко, але перемогу мають святкувати саме вони.

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