"Вибігають двоє чудаків у формі Шахтаря і починають з нами тренуватись", – Юрченко розповів, чому покинув "гірників"

Півзахисник Зорі Владлен Юрченко розповів, чому не зміг заграти за Шахтар.

"Перший фактор – розумів, що в Шахтарі буде важко грати. У першій команді на моїй позиції були зібрані топові футболісти, які зараз грають в топових командах Європи. Розумів, щоб грати і прогресувати – потрібно покинути Шахтар. У мене виник варіант, і я вирішив піти.

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У мене відклався випадок в голові. Була пауза в збірних, взяли з дубля кількох людей. Я теж був. Полетіли в Румунію грати проти Стяуа. Ще Ілсінью з нами був, розминався з ним. Триває другий тайм, і вибігають два чудака в формі Шахтаря. Їх до гри не було. Прибігають і починають з нами розминатися. Питаю в Ілсінью: "Хто це?" Відповідає, що не знає. Дивимося, і не можемо зрозуміти. Тут Луческу бере і випускає їх на 60-й хвилині, я вийшов на 86-й. Це був показовий жест.

Потім ще раз запитав: "Хто це?" Мені відповіли, що просто два якихось румуни, а тренер захотів подивитися в грі. На нас плювати, на академію. А двох румунів подивитися – це ж якісь видатні, мабуть, були люди", – поділився Юрченко в коментарі Sportarena.

Зазначимо, що Юрченко перебував у системі Шахтаря з 2007 по 2014 роки, після чого перейшов до леверкузенського Байєра.

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