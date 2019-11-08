Шахтар – як Челсі, Динамо – як Лестер, а Карпати – Борусія Д: тактичні схеми всіх клубів УПЛ

"Футбол 24" про складні матерії – простими словами.

Український футбол і тактичні схеми. Що ми знаємо про них і як тактичні уподобання тренерів УПЛ співвідносяться із останніми тенденціями в топ-чемпіонатах Європи? Цікаве запитання, на яке ніхто не може дати швидку відповідь. А відповідь, насправді, теж цікава. Виявляється, що переважна більшість наших клубів обирають класику – з чотирма захисниками і лише одним форвардом на передовій (4-1-4-1 або 4-2-3-1).

Тоді як Зоря, наприклад, з Віктором Скрипником почала використовувати не дуже звичну для нас схему 4-3-1-2, а Маріуполь Олександра Бабича в жовтні взагалі перейшов на радикальний варіант – 3-4-1-2. Грати з трьома захисниками наважиться далеко не кожен тренер, хоча, як показує аналіз, це дуже популярний тактичний хід для Італії. А там на тактиці знаються дуже добре.

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Можливо, ми мали б наразі дві команди з трьома захисниками, адже Карпати під керівництвом Олександра Чижевського також намагалися її застосувати (принаймні, у матчах з Олімпіком та Зорею у серпні), але керівництво львівського клубу не дало тренеру можливості завершити цю перебудову. З Романом Санжаром галичани повернулися до більш класичних схем.

Тактичні схеми клубів УПЛ у сезоні 2019/20 за даними Wyscout (мінімум 10% використання)

4-1-4-1

Ворскла (78,2%), СК Дніпро-1 (58,1%), Олександрія (52,2%), Олімпік (49,7%), Десна (47,6%), Динамо (34,7%), Колос (27%), Маріуполь (10,1%)

4-2-3-1

Шахтар (61,1%), Карпати (42%), Динамо (30,4%), Львів (11,7%)

4-4-2

Львів (46,4%), Олександрія (31,3%), Шахтар (22,6%), Колос (15,2%), Олімпік (11,5%)

4-4-1-1

Колос (41,4%), Маріуполь (41,3%), СК Дніпро-1 (19,5%), Олімпік (10,8%)

4-3-1-2

Зоря (74,7%)

4-3-3

Десна (31,1%), Динамо (14,6%), Львів (14%)

3-4-1-2

Маріуполь (28%)

4-1-3-2

Зоря (17,7%)

3-4-2-1

Карпати (15%)

5-3-2

Карпати (14,7%)

Що підштовхнуло обрати дуже нетрадиційну для українських тренерів схему з трьома захисниками? Про це Футбол 24 запитав Олександра Бабича.

– Наша стандартна схема, насправді, з чотирма захисниками, – розповідає головний тренер Маріуполя. – Але після літніх кадрових втрат двох нападників (Борячук та Сікан повернулися до Шахтаря) і травми Фоміна ми залишилися без центрального нападника. Спробували знайти заміну по позиції, ставили туди Вакулу, Чурка, Топалова, Тищенка, але не отримували бажаного. Нічого не виходило. І поступово ми дійшли до думки: якщо не можемо вирішити проблему таким чином, то потрібно змінити сам підхід до проблеми. І спробували іншу тактичну схему.

Варіант 3-4-1-2 – це схема, з якою до рівня Ліги чемпіонів зуміла дістатися Аталанта під керівництвом Джан П'єро Гасперіні. Її активно використовував Антоніо Конте. Вона дає баланс – і кількість гравців в атаці, і надійність в обороні. Ця схема навіть більш атакувальна, ніж захисна, адже вона містить багато пресингу. І, за умови правильного підходу до організації гри та реалізації, дає результат.

Вперше ми її застосували проти Зорі у вересні, і це був перший матч сезону, коли команда Віктора Скрипника пішла з поля без голів – після результативної серії з 13-ти зустрічей. Тоді ми зіграли унічию 0:0.

Після цього ми повернулися до більш звичного варіанту, але, починаючи з матчу проти Ворскли у 10-му турі, стали регулярно грати в три захисники. Результати виявилися непоганими: Ворскла – 1:1, СК Дніпро-1 – 1:0, Колос – 2:0, Олімпік – 1:0. Тільки в останньому турі з Олександрією ми програли (1:3), але майже годину ігрового часу вели боротьбу вдесятьох без вилученого Бикова.

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Звичайно, ідеальних схем не буває, у кожної є свої плюси та мінуси. Але гра за схемою Гасперіні та Конте дає нам можливість компенсувати відсутність центрфорварда. Так, перебудова – це складно. Проте наші футболісти мають достатньо інтелекту, аби зрозуміти всі нюанси, а під час гри обирати правильне рішення в тій чи іншій ситуації.

І ми на тренуваннях дуже багато часу приділяємо саме тактиці, розмовляємо, відповідаємо на запитання гравців. Зворотній зв’язок у такому процесі – дуже важливо. Розуміємо, що можуть бути і проколи, і невдачі, але в перспективі ми отримаємо команду, футболісти якої здатні перебудовуватись під час матчу, розуміють тактичну специфіку і не бояться зробити помилку...

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Андрій Кудирко, спеціально для Футбол 24

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