Заря – Колос, Олимпик – Александрия: анонс матчей УПЛ

В рамках 14-го тура УПЛ Заря принимает Колос, а Олимпик встретится Александрией. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Заря – Колос

Заря вполне может выйти на чистую вторую строчку в турнирной таблице, ведь отставание от Динамо составляет два очка, а у киевлян сегодня Классическое в Харькове. Впрочем, для начала нужно переиграть Колос – и для этого сейчас сложились самые лучшие предпосылки. Луганчане в УПЛ последний раз проигрывали аж в середине сентября в перестрелке с Шахтером, после чего одержали четыре победы и две ничьи. Да, "мужики" сейчас на коне.

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У Колоса ситуация противоположная. После хорошего начала сезона команда Руслана Костишина "поплыла", проиграв четыре последних тура с общим счётом 1:14 – и если поражения грандам понять можно, то фиаско во встрече с Олимпиком оправдать ну никак нельзя. Кроме того, ковалёвцы вылетели из Кубка, уступив Ворскле. Словом, новичок УПЛ ушёл в крутое пике.

Кадровая ситуация

Травмированные: Костышин (Колос)

Дисквалифицированы: Абу Ханна, Тымчик – Черноморец

Ориентировочные составы на матч Заря – Колос

Заря: Шевченко – Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Леднев – Кабаев, Русин

Колос: Волынец – Зозуля, Парамонов, Задоя, Мигунов – Милько, Ориховский – Ильин, Лысенко, Волков – Нехтий

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

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Здесь не может быть двух мнений. Заря – фаворит противостояния, а Колос прямо сейчас не готов тягаться с лидерами чемпионата. Луганчане обязаны отпраздновать уверенную победу.

Олимпик – Александрия

Олимпик при Висенте Гомесе набрал неплохой ход, одержав три победы в трёх последних турах УПЛ. Такие результаты позволили не только покинуть последнюю позицию в турнирной таблице, но и оторваться от неё на целых шесть очков – сейчас дончане идут на седьмой строчке в трёх зачетных баллах от первой шестёрки. Представить подобное на старте сезона было невозможно, а сейчас "олимпийцы" не только побеждают, но и демонстрируют неплохой футбол.

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Александрия тоже впечатляет. Подопечные Владимира Шарана трижды подряд отобрали очки у соперников по группе Лиги Европы, при этом устроив фантастический камбэк с 0:2 в матче против Сент-Этьена в четверг. Впрочем, на внутреннем фронте "желто-чёрные" выступают не менее мощно – чего только стоит ничья на ОСК Металлист или победа над Зарей в Кубке. Есть, однак, и опыт домашней осечки с Колосом сразу после матча против Вольфсбурга – еврокубки отбирают у бронзового призёра УПЛ слишком много физических и моральных сил. Именно на это и надеется Олимпик, ведь по всем остальным показателям Александрия намного сильнее.

Кадровая ситуация

Травмированные: Матар, Халими, Г. Пасич – Ситало, Запорожан, Шендрик, Протасов

Под вопросом: Лукьянчук (Олимпик)

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Александрия

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Снурницин, Гришко, Вантух – Политыло, Цымбалюк – Е. Пасич, Тейшейра, Кравчук – Шахаб

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Бабогло, Мирошниченко – Банада, Довгий – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Шастал

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Олимпик является очень непростым коллективом, которому по силам создать проблемы одному из лидеров чемпионата – впрочем, пока претендовать на нечто большее дончане не могут. Александрия является фаворитом этого поединка. Подопечным Владимира Шарана после Лиги Европы, конечно же, не будет легко, но победу должны отпраздновать именно они.

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