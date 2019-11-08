Лєднєв: Міг опинитись у Малазі, але Динамо не домовилось з іспанцями щодо трансферу

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв, права на якого належать Динамо, розповів про можливу оренду до чемпіонату Іспанії.

"Хороший період був, поїхав до Малаги, тренувався, але потім повернувся в Динамо, щоб зіграти в Юнацькій Лізі УЄФА. Клуби не змогли домовитись, як я розумію. Мені нічого конкретно не говорили. Але не шкодую, що так вийшло – потім я відмінно проявив себе в Лізі УЄФА.

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Спілкувалися з Хацкевичем після цього. Коли були на зборах, він мені сказав, що краще поїхати в оренду, щоб зміцніти, пограти на найвищому рівні. Зараз мої думки пов'язані із Зорею", – поділився Лєднєв в інтерв'ю Sportarena.

Варто зазначити, що Лєднєв перебрався до Зорі на правах оренди влітку 2019 року і встиг провести 17 матчів за луганців у всіх турнірах, в яких відзначився 9 голами та 2 асистами.

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