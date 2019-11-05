Колос надовго втратив Костишина – гравець зазнав важкої травми у матчі з Олімпіком

Форвард Колоса Денис Костишин зазнав травми у матчі 13-го туру УПЛ проти Олімпіка (1:2).

22-річний футболіст з допомогою лікарів покинув поле наприкінці першого тайму. Як показав медогляд, Костишину необхідна операція і тривалий курс реабілітації.

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"Настрій ніякий. Передня хрестоподібна зв'язка. Це мінімум півроку. У мене в 15 років таке на правій нозі було, а зараз на лівій. Я по звуку зрозумів – такий хрускіт був. Я вже тоді зрозумів, що сталося", – сказав Костишин в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що Денис Костишин, який є сином головного тренера Колоса Руслана Костишина, в цьому сезоні забив 3 голи в УПЛ. Він є найкращим бомбардиром команди, яка після 13 турів посідає 8 місце в турнірній таблиці.

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