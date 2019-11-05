toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Колос надовго втратив Костишина – гравець зазнав важкої травми у матчі з Олімпіком

11:58 477 Читать на русском
Колос надовго втратив Костишина – гравець зазнав важкої травми у матчі з Олімпіком
Денис Костишин / ФК Колос

Форвард Колоса Денис Костишин зазнав травми у матчі 13-го туру УПЛ проти Олімпіка (1:2).

70’ Павло Оріховський
 
Євгеній Пасіч 59’
Віталій Балашов 88’
59’ Євгеній Пасіч
70’ Павло Оріховський
88’ Віталій Балашов

22-річний футболіст з допомогою лікарів покинув поле наприкінці першого тайму. Як показав медогляд, Костишину необхідна операція і тривалий курс реабілітації.

Третя поспіль перемога Олімпіка у відеоогляді матчу проти Колоса

"Настрій ніякий. Передня хрестоподібна зв'язка. Це мінімум півроку. У мене в 15 років таке на правій нозі було, а зараз на лівій. Я по звуку зрозумів – такий хрускіт був. Я вже тоді зрозумів, що сталося", – сказав Костишин в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що Денис Костишин, який є сином головного тренера Колоса Руслана Костишина, в цьому сезоні забив 3 голи в УПЛ. Він є найкращим бомбардиром команди, яка після 13 турів посідає 8 місце в турнірній таблиці.

"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок

blog_ava
Челсі приготував вражаючу суму на випадок зняття трансферного бану
10:03
2388
Теги
Колос Колос Денис Костишин Денис Костишин Колос - Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
56
хв
Барселона
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук