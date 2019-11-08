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Франков: Не вірю, що Шахтар не стимулював Олімпік перед матчем проти Динамо

20:06 425 Читать на русском
Франков: Не вірю, що Шахтар не стимулював Олімпік перед матчем проти Динамо
Динамо – Олімпік – 1:1 / фото: ФК Динамо

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков зробив припущення про стимуляцію суперника Динамо Шахтарем.

"Шахтар поглядає на Динамо, а що, йому не звертати увагу на конкурента? Хіба в українському футболі стимулювання третьою стороною кудись поділося? Хіба Олімпік після матчу з Динамо (1:1 – прим. "Футбол 24") не отримав преміальні? Не вірю.

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Що найхарактерніше – це сталось перед матчем із Шахтарем. Я просто ставлю запитання. Футболісти Олімпіка, ви за нічию з Динамо отримали преміальні вище, ніж зазвичай? Ось і все", – поділився Франков в програмі Вацко Live.

Нагадаємо, в матчі 5-го туру УПЛ Олімпік зумів втримати нічию в матчі з Динамо (1:1).

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Теги
Артем Франков Шахтар Шахтар Динамо Динамо Олімпік Олімпік
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