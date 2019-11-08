Франков: Не вірю, що Шахтар не стимулював Олімпік перед матчем проти Динамо

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков зробив припущення про стимуляцію суперника Динамо Шахтарем.

"Шахтар поглядає на Динамо, а що, йому не звертати увагу на конкурента? Хіба в українському футболі стимулювання третьою стороною кудись поділося? Хіба Олімпік після матчу з Динамо (1:1 – прим. "Футбол 24") не отримав преміальні? Не вірю.

Копенгаген – Динамо: Київ заслужив більшого, Михайличенко конфузиться з замінами і несподіваний порятунок українців

Що найхарактерніше – це сталось перед матчем із Шахтарем. Я просто ставлю запитання. Футболісти Олімпіка, ви за нічию з Динамо отримали преміальні вище, ніж зазвичай? Ось і все", – поділився Франков в програмі Вацко Live.

Нагадаємо, в матчі 5-го туру УПЛ Олімпік зумів втримати нічию в матчі з Динамо (1:1).

"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи