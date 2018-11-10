Зоря – Карпати: анонс матчу УПЛ

Зоря в рамках 15-го туру УПЛ приймає Карпати. Анонс поєдинку читайте на Футбол 24.

Зоря – Карпати

10 листопада, 17:00, Запоріжжя, Славутич-Арена

Головний арбітр: Денис Шурман (Київська область)

Телетрансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Зоря не перемагала у чемпіонаті півтора місяця, аж поки у минулому турі не розгромила кризовий Чорноморець. Це досягнення важко назвати великим, але завершення шестиматчевої безвиграшної серії трапилось дуже вчасно – луганці не відпустили головних конкурентів далеко й навіть змогли повернутися у першу шістку. Звісно, про бронзові медалі при відставанні у дев'ять очок думати зарано; головним завданням підопічних Юрія Вернидуба наразі є збереження прописки у верхній половині таблиці. Одразу чотири команди претендують на те ж саме й знаходяться на відстані в одну перемогу, тож очки "мужики" повинні набирати стабільно – інакше кінець.

Статистика протистояння Зорі проти Карпат

Всього: 39 матчів, 15 перемог Зорі, 11 нічиїх, 13 перемог Карпат. Різниця м’ячів – 51:52.

У Прем’єр-лізі: 33 матчі (+12, =9, -12, 44:42)

Одними з переслідувачів Зорі несподівано стали Карпати. За останні два тури львів'яни здобули стільки ж перемог, скільки за все перше коло – і якщо розгромом Чорноморця важко здивувати, то виїзна звитяга над міцним Олімпіком виглядала круто. Звісно, луганці за іменами сьогодні сильніше за донеччан, але в цьому сезоні "чорно-білих" відчутно штормить – не грати з ними на три очки було б гріховно навіть на виїзді. "Леви" неймовірно близькі до того, щоб врятувати сезон і піднятись на верх таблиці; у них є класні виконавці, цікавий атакувальний футбол та майже мінімальне відставання від шостої сходинки – потрібно лише зібратись та взяти один конкретний матч. Якщо Карпати віднайдуть у собі моральні сили на таке геройство, то турнірний успіх буде не за горами.

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Кадрова ситуація обох команд близька до ідеальної. Останні клієнти лазарету Зорі – Максим Луньов та Дмитро Хомченовський – вже повернулися до роботи та готові вийти на поле з перших хвилин, а Леван Арвеладзе та Микита Каменюка тренуються за індивідальним графіком. Карпати, в свою чергу, можуть розраховувати на участь Папи Гуйє, який нещодавно приєднався до "левів", а Родріго Варгас та Вільям де Камарго відновилися від пошкоджень. Єдиним дискваліфікованим футболістом залишається Крістіан Ербес, який у минулому турі перебрав жовтих карток.

"Родзинки" матчу:

– Безпрограшна серія Зорі у зустрічах з Карпатами продовжується 11 матчів: п'ять перемог, шість нічиїх.

– Зоря в УПЛ не перемагає на своєму полі з 4 серпня, п'ять разів зігравши внічию та один раз програвши.

– Карпати в УПЛ в гостях забивають протягом рекордних для клубу 12-ти матчів.

– "Леви" проведуть 750-й матч в УПЛ.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Карпати

Зоря: Феліпе – Тимчик, Сваток, Вернидуб, Михайліченко – Харатін, Сілас – Караваєв, Лєднєв, Громов – Майборода

Карпати: Шевченко – Мірошніченко, Мегреміч, Бородай, Лебеденко – Кльоц, Ді Франко – Швед, Понде, Карраскаль – Гуцуляк