Динамо достроково поверне Тимчика із оренди в Зорі

Захисник Зорі Олександр Тимчик, який належить Динамо, незабаром повернеться у столичний клуб

Про це повідомив президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю клубній прес-службі.

У нас не закінчується плеяда молодих талановитих футболістів, вони є і в оренді, той же Тимчик, якого ми взимку заберемо. У Динамо є достатня кількість гравців в командах U-19 і U-21, які повинні на прикладі Миколенка стукати в двері першої команди", – сказав Суркіс.

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Нагадаємо, взимку Зоря домовилась із Динамо щодо півторарічної оренди гравців Динамо Олександра Тимчика і Богдана Михайленка.

Столичний клуб вчора у рідних стінах здолав французький Ренн в рамках 4-го туру Ліги Європи.

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