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Чорноморець – Зоря – 0:3 – відео голів та огляд матчу

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Чорноморець – Зоря – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Чорноморець – Зоря – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Зоря розгромно перемогла Чорноморець у 14 турі УПЛ (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Тимчик розпочав розгром Чорноморця у першому таймі. Вже після перерви рахунок подвоїв Майборода, а крапку у матчі поставив Караваєв, забивши третій м’яч у ворота підопічних Ангела Червенкова.

Зоря розгромила Чорноморець на виїзді

Зоря набрала 18 очок та піднялась на шосту сходинку в турнірній таблиці. Чорноморець продовжує знаходитися на передостанній позиції, маючи у активі лише 9 очок.

Вболівальники Чорноморця планували зірвати матч проти Зорі

Чемпіонат України 2018/2019, 14-й тур

Чорноморець – Зоря – 0:3

Голи: Тимчик, 27, Майборода, 66, Караваєв, 72

Україна14 тур

Чорноморець - Зоря: Неділя 04 листопада 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 3
Зоря
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