Заря – Карпаты: анонс матча УПЛ

Заря в рамках 15-го тура УПЛ принимает Карпаты. Анонс поединка читайте на Футбол 24.

Заря – Карпаты

10 ноября, 17:00, Запорожье, Славутич-Арена

Главный арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Телетрансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Заря не побеждала в чемпионате полтора месяца, пока в прошлом туре не разгромила кризисный Черноморец. Это достижение трудно назвать великим, но завершение шестиматчевой безвыигрышной серии случилось очень вовремя – луганчане не отпустили главных конкурентов далеко и даже смогли вернуться в первую шестёрку. Конечно, о бронзовых медалях при отставании в девять очков думать рано; главной задачей подопечных Юрия Вернидуба пока является сохранение прописки в верхней половине таблицы. Сразу четыре команды претендуют на то же самое и находятся на расстоянии в одну победу, поэтому очки "мужики" должны набирать стабильно – иначе конец.

Статистика противостояния Зари против Карпат

Всего: 39 матчей, 15 побед Зари, 11 ничьих, 13 побед Карпат. Разница мячей – 51:52.

В Премьер-лиге: 33 матча (+12, =9, -12, 44:42)

Одними из преследователей Зари неожиданно стали Карпаты. За последние два тура львовяне добыли столько же побед, сколько за весь первый круг – и если разгромом Черноморца трудно удивить, то выездная победа над крепким Олимпиком выглядела круто. Конечно, луганчане по именам сегодня сильнее донеччан, но в этом сезоне "чёрно-белых" ощутимо штормит – не играть с ними на три очка было бы грешно даже на выезде. "Львы" невероятно близки к тому, чтобы спасти сезон и подняться на верх таблицы; у них есть классные исполнители, интересный атакующий футбол и почти минимальное отставание от шестой строчки – нужно лишь собраться и взять один конкретный матч. Если Карпаты найдут в себе моральные силы на такое геройство, то турнирный успех будет не за горами.

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Кадровая ситуация обеих команд близка к идеальной. Последние клиенты лазарета Зари – Максим Лунёв и Дмитрий Хомченовский – уже вернулись к работе и готовы выйти на поле с первых минут, а Леван Арвеладзе и Никита Каменюка тренируются по индивидальним графику. Карпаты, в свою очередь, могут рассчитывать на участие Папы Гуйе, который недавно присоединился ко "львам", а Родриго Варгас и Уильям де Камарго восстановились от повреждений. Единственным дисквалифицированным футболистом остаётся Кристиан Эрбес, который в прошлом туре перебрал желтых карточек.

"Изюминки" матча:

– Беспроигрышная серия Зари во встречах с Карпатами продолжается 11 матчей: пять побед, шесть ничьих.

– Заря в УПЛ не побеждает на своём поле с 4 августа, пять раз сыграв вничью и один раз проиграв.

– Карпаты в УПЛ в гостях забивают в течение рекордных для клуба 12-ти матчей.

– "Львы" проведут 750-й матч в УПЛ.

Ориентировочные составы на матч Заря – Карпаты

Заря: Фелипе – Тымчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко – Харатин, Силас – Караваев, Леднев, Громов – Майборода

Карпаты: Шевченко – Мирошниченко, Мегремич, Бородай, Лебеденко – Клёц, Ди Франко – Швед, Понде, Карраскаль – Гуцуляк