Захисник Карпат Бородай: Перемоги дають психологічну впевненість

Захисник Карпат Олег Бородай прокоментував гру та результати "зелених левів" в останніх матчах.

"Карпати показують добротний футбол: ми навіть у програному поєдинку з Олександрією добре зіграли, й до того деякі зустрічі провели на хорошому рівні, просто не щастило набирати очки. Добре, що тепер перемагаємо – це дає психологічну впевненість.

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У нас тепер окрема підготовка до кожного суперника, кожне тренування по-різному планується й проводиться. Хоча я не думаю, що пробився в основу через зміну тренера: до Львова мене запросив Олег Бойчишин, у мене з ним були чудові стосунки. Думаю, зміг би стати гравцем стартового складу – то була справа часу.

Кожен центральний захисник має вибір – хороше руйнування або погане створення. У моєму розумінні, футболіст цієї позиції насамперед має бути надійний. Хоча наш нинішній тренер вимагає: центрбек повинен уміти не тільки руйнувати, а й створювати, тобто володіти "першим пасом", – цитує Бородая офіційний сайт УПЛ.

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