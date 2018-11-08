Карпати повідомили, коли Папа Гуйє може дебютувати у складі львів'ян

Новоспечений захисник львівських Карпат Папа Гуйє розпочав тренування разом зі своєю новою командою.

Новачок Карпат Папа Гуйє готується до матчу проти луганської Зорі в 15-му турі чемпіонату України взагальній групі, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Сенегалець підписав контракт з львів'янами минулого тижня. Він буде виступати за Карпати до кінця сезону-2018/19.

Гуйє: Коли почув, що є варіант з Карпатами, то взагалі не вагався

Також головний тренер "біло-зелених левів" Жозе Мораіш зможе розраховувати на форвардів Родріго Варгаса і Вільяма де Камарго.

Поєдинок Зоря – Карпати відбудеться в суботу, 10 листопада. Початок о 17:00.