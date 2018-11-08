Карпати повідомили, коли Папа Гуйє може дебютувати у складі львів'ян

Ліга Європи — 21:56 187
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Ліга Європи: Спартак перестріляв Рейнджерс, Лаціо та Айнтрахт вийшли з групи, Генк Маліновського вирвав нічию
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Динамо красиво обіграло Ренн і очолило свою групу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 21:45 3960
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УЄФА може ввести VAR у Лізі чемпіонів вже у поточному сезоніЛіга чемпіонів — 21:35 154
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Ліга Європи: Фенербахче впевнено здолав Андерлехт МакаренкаЛіга Європи — 20:48 131
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"Локомотив, Динамо, Зеніт і УЄФА всіх обманювали" – як нова порція викривальних даних Football Leaks б'є по РосіїРосія — 20:13 2175
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