"Ми всі були трохи шоковані відходом Клоппа, ніхто цього не очікував. Дуже шкода, що він йде. Я особисто хотів би, щоб він пішов з великими перемогами, але так не сталося.

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Це також прикро для гравців. Я бажаю йому всього найкращого у світі", – цитує уругвайця Goal.

Нагадаємо, гравці Ліверпуля після останнього матчу утворили коридор на полі для Клоппа. Коли Юрген проходив, всі аплодували, а Дарвін Нуньєс проігнорував подію, просто стоявши. Після відходу Юргена Клоппа новим тренером Ліверпуля став Арне Слот.

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