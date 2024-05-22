Після закриття питання про нового головного тренера керівництво Ліверпуля взялося формувати штаб Арне Слота. Боси "червоних" вдалися в цьому питанні до Linkedin – американської соціальної мережі для пошуку і встановлення ділових контактів. Завдяки їй Ліверпуль хоче знайти тренера, який спеціалізується на стандартних положеннях.

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Ліверпуль сформував критерії для такого фахівця: він має володіти ліцензією "УЄФА А" і добре знати тактики при розіграші стандартних положень – як оборонні, так і наступальні. В оголошенні подано більш детальну інформацію про вакансію: "Постійна робота повний робочий день 35 годин на тиждень". Мерсисайдський клуб пропонує "конкурентоспроможну зарплату", яка компенсує "важку працю і відданість справі", а також відпустку – 25 днів + 8 вихідних у святкові дні + можливість викупити ще 5 додаткових днів відпустки.