"Графік роботи – 35 годин на тиждень": Ліверпуль шукає Слоту помічника через Linkedin
"Червоні" опублікували оголошення про пошук фахівця по стандартним положеннями.
Після закриття питання про нового головного тренера керівництво Ліверпуля взялося формувати штаб Арне Слота. Боси "червоних" вдалися в цьому питанні до Linkedin – американської соціальної мережі для пошуку і встановлення ділових контактів. Завдяки їй Ліверпуль хоче знайти тренера, який спеціалізується на стандартних положеннях.
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Ліверпуль сформував критерії для такого фахівця: він має володіти ліцензією "УЄФА А" і добре знати тактики при розіграші стандартних положень – як оборонні, так і наступальні. В оголошенні подано більш детальну інформацію про вакансію: "Постійна робота повний робочий день 35 годин на тиждень". Мерсисайдський клуб пропонує "конкурентоспроможну зарплату", яка компенсує "важку працю і відданість справі", а також відпустку – 25 днів + 8 вихідних у святкові дні + можливість викупити ще 5 додаткових днів відпустки.