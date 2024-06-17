Гравець збірної Румунії повторив круте досягнення легенди в матчі проти України на Євро-2024
17 червня 20:24 - Читать на русском
Вінгер збірної Румунії Денніс Ман вписав своє прізвище в історію у матчі Євро-2024 проти України.
Денніс Ман став другим румунським гравцем, який оформив одразу 2 гольових передачі в одному матчі великого турніру, повідомляє Opta.
Румунія – Україна – відео голів
До цього це вдавалось легенді Румунії Георге Хаджі, який двічі асистував партнерам у матчі проти Колумбії на ЧС-1994.
Зауважимо, що Румунія розбила Україну (3:0) в стартовому матчі на Євро-2024 – голами відзначались Станчу, Разван Марін та Дрегуш.
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