Матч Румунія – Україна відбудеться сьогодні, 17 червня. Стартовий свисток на Альянц Арені в Мюнхені пролунає о 16:00. Це буде перший поєдинок команди Сергія Реброва у фінальній частині Євро-2024.

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Де дивитися Румунія – Україна? Гру покажуть два мовники, але для різних аудиторій. Суспільне транслюватиме матч у вільному доступі на своїх регіональних каналах – Суспільне Київ, Суспільне Одеса тощо. Важливо: на ОТТ-платформах Суспільне гру не покаже, згідно з умовами договору з правовласником. Дивитися матч і інтернеті можна на медіа-сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки.

До слова, це буде перший офіційний матч між збірними України та Румунії. Раніше було шість товариських поєдинків. Три перемоги здобули наші суперники і три перемоги в активі "синьо-жовтих, щоправда, одна з них була в серії пенальті.

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