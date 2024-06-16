Американський власник Роми Ден Фрідкін вирішив розширити свій бізнес у футболі, зайшовши в АПЛ.

Фрідкін домовився про купівлю Евертона за 650 мільйонів євро, повідомляє Il Messaggero. Компанія американського бізнесмена хотіла закрити угоду ще до кінця 2023-го, але мусила виконати всі вимоги АПЛ і отримати згоду від Фархада Моширі.

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Колишній власник Евертона зрештою погодився продати контрольний пакет акцій – 94%. Однак Фрідкіну також доведеться покрити борги клубу в розмірі 400 мільйонів євро, спричинені діяльністю попереднього керівництва.

Компанія Фрідкіна у 2020-му купила Рому, а минулого року придбала французький Кан. Евертон в останні сезони бореться за виживання в АПЛ. Очковий штраф не завадив Шону Дайчу та Віталію Миколенку зберегти прописку.