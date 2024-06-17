Євро-2024: Румунія рознесла Україну – тотальне фіаско, перше влучання на 76-й, катастрофа кожного і милостиня суперника
Румунія розтрощила Україну (3:0) у першому турі чемпіонату Європи 2024. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".
Перший двобій у групі E. Матч, як і онлайн-трансляція Румунія – Україна на "Футбол 24", стартував о 16:00. Дуже солідно на початку зустрічі виглядають Шапаренко і Судаков, які з легкістю розганяють кілька перспективних атак і допомагають виходити з-під пресингу. Циганков зміщується в центр і звідти загрожує. То віддасть Віктор пас на Мудрика, який обіграє 3-4 румунів, але далі пас у боротьбу. То проб'є вже сам – блок.
Румунія – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024
А ось у наших нервує Забарний. Дві прості й дуже незвичні помилки Іллі на своїй третині поля. Перша призвела до відбирання Шапаренка, який круто почав контру. Після другої Флорінел Коман пробив метрів з 30 – перший влучний постріл на 8 хвилині спокійно тягне Лунін. Забарний ще й отримав удар у коліно від хавбека Емполі, Развана Маріна. Можна було й жовту давати. Загалом збірна України має значно впевненіший вигляд. Постійні спроби закинути на Довбики, Циганкова і Мудрика. Гострота від наших вісімок, надійний відбір, контрпресинг, регулярно виграємо єдиноборства.
Румунія – Україна – відео голів і огляд матчу Євро-2024
По суті лише Зінченко дозволи себе обіграти 1 в 1 за перші 15 хвилин. Опорнику Маріусу Маріну та правому вінгеру Деннісу Ману зі свого боку дісталося від дриблінгу підопічних Реброва. У Мудрика стовідсотковий показник: 2 вдалі обведення з двох за стартову третину тайму. На жаль, з пасовою роботу Михайла все не так ідеально. Майже у 5 разів більше точних передач зробила Україна за 20 хвилин, володіння на рівні 70%. Перший удар Довбика як тривожний сигнал. Не доходимо у власне штрафний, там доволі добре все перекрито. Доводиться бахкати здалеку – вище.
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Румуни починають тиснути на наш лівий фланг. На тому краю взагалі ледь не всі події розгортаються. Що наші атаки, що наші проблеми в обороні. Ось і обидві відповідальні за фланг захисники поставили Луніна в незручну ситуацію. Зінченко не відкрився, Матвієнко забарився, і його пас уже був на межі кризи. Лунін у нервах віддав чужому. Шапаренко намагався врятувати абсолютно голу зону, але пізно. Станчу запустив шедевр зі швидкістю майже 120 км/год. Ще й кручений у дев'ятку.
Ну, все пішла гра нервів, у якій ми програємо, а суперник на куражі. Станчук скористався передчасним виходом Луніна і закрутив прямим ударом з кутового у поперечину. І знову Зінченка обіграли один в один, тому корнеру передував украй гострий рикошет, коли від ноги Степаненка снаряд спокійно міг пірнути під дальню стієчку. До слова, про нашого опорника. При 71% володіння капітан збірної виглядає якимсь зайвим. Усі передачі назад, з гальмуванням просування.
Ну, і в атаці дерев'яний прийом позбавив убивчого моменту. Мудрику за той пас на Степаненка OPTA порахувала 0,36 очікуваного асиста. У перерві, звісно ж, жодного висновку від Реброва. Нас продовжують катати на контрах і стандартах. Ну, і дальній удар тепер уже Развана Маріна, м'ячик проходить крізь рукавички Луніна у сітку. Почалося все з привозу Степаненка, який поганий на м'ячі, але сьогодні просто жахливий. Лунін нарешті хоч десь виручив, однак на кутовому захист просто розірвали стіночками – 3:0. Клоунада у всіх лініях збірної України.
Дякуємо за трансляцію, ще й вона відвалилася після погрому. Після перерви статистика очікуваних голів теж розгромна. Румунія набила 1,03 xG, Україна – 0,11. Неймовірно, в нас заміни на 62 хвилині! Степаненка, Шапаренка та Циганкова міняють Бражко, Яремчук і Ярмоленко. Конопля хапнув жовту й поступився місцем на полі Тимчику. Перший удар у площину на 76 хвилині – Судаков здалеку. Рикошет від двох румунів був значно небезпечніший, але воротар потягнув.
Після кутового Маліновського, який замінив Судакова, Драгуш скидав під дальню стійку. Дуже стараються всі на полі, аби команда Реброва вистраждала гол престижу. Більше й краще старається Румунія. Яремчук все ж додав трохи гідності, доволі гостро вийшовши на вже розслабленого суперника. Перекидав голкіпера – над воротами. Мудрик перспективно бахнув здалеку. Для статистики піде.
Ну, і Бражко з Маліновським додали правильної агресії, самоповаги та волі боротися. Динамівець взагалі створив момент і почав одну з найкращих наших контратак, коли вигриз м'яч, поки всі інертно стояли, як весь матч. Далі Довбик кинув на хід Мудрику, який дуже довго запрягав свій ривок та ще й пробив над воротами з кількох метрів. Однак заміни, які просилися ще у перерві, робити так пізно – на совісті тренера. Найбільша поразка України за всю історію групових етапів Євро. Перша перемога (і лише друга загалом) Румунії за чемпіонатах Європи за 24 роки.