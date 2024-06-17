Перший двобій у групі E. Матч, як і онлайн-трансляція Румунія – Україна на "Футбол 24", стартував о 16:00. Дуже солідно на початку зустрічі виглядають Шапаренко і Судаков, які з легкістю розганяють кілька перспективних атак і допомагають виходити з-під пресингу. Циганков зміщується в центр і звідти загрожує. То віддасть Віктор пас на Мудрика, який обіграє 3-4 румунів, але далі пас у боротьбу. То проб'є вже сам – блок.

Румунія – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024

А ось у наших нервує Забарний. Дві прості й дуже незвичні помилки Іллі на своїй третині поля. Перша призвела до відбирання Шапаренка, який круто почав контру. Після другої Флорінел Коман пробив метрів з 30 – перший влучний постріл на 8 хвилині спокійно тягне Лунін. Забарний ще й отримав удар у коліно від хавбека Емполі, Развана Маріна. Можна було й жовту давати. Загалом збірна України має значно впевненіший вигляд. Постійні спроби закинути на Довбики, Циганкова і Мудрика. Гострота від наших вісімок, надійний відбір, контрпресинг, регулярно виграємо єдиноборства.

Румунія – Україна – відео голів і огляд матчу Євро-2024

По суті лише Зінченко дозволи себе обіграти 1 в 1 за перші 15 хвилин. Опорнику Маріусу Маріну та правому вінгеру Деннісу Ману зі свого боку дісталося від дриблінгу підопічних Реброва. У Мудрика стовідсотковий показник: 2 вдалі обведення з двох за стартову третину тайму. На жаль, з пасовою роботу Михайла все не так ідеально. Майже у 5 разів більше точних передач зробила Україна за 20 хвилин, володіння на рівні 70%. Перший удар Довбика як тривожний сигнал. Не доходимо у власне штрафний, там доволі добре все перекрито. Доводиться бахкати здалеку – вище.

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Румуни починають тиснути на наш лівий фланг. На тому краю взагалі ледь не всі події розгортаються. Що наші атаки, що наші проблеми в обороні. Ось і обидві відповідальні за фланг захисники поставили Луніна в незручну ситуацію. Зінченко не відкрився, Матвієнко забарився, і його пас уже був на межі кризи. Лунін у нервах віддав чужому. Шапаренко намагався врятувати абсолютно голу зону, але пізно. Станчу запустив шедевр зі швидкістю майже 120 км/год. Ще й кручений у дев'ятку.

Ну, все пішла гра нервів, у якій ми програємо, а суперник на куражі. Станчук скористався передчасним виходом Луніна і закрутив прямим ударом з кутового у поперечину. І знову Зінченка обіграли один в один, тому корнеру передував украй гострий рикошет, коли від ноги Степаненка снаряд спокійно міг пірнути під дальню стієчку. До слова, про нашого опорника. При 71% володіння капітан збірної виглядає якимсь зайвим. Усі передачі назад, з гальмуванням просування.

Ну, і в атаці дерев'яний прийом позбавив убивчого моменту. Мудрику за той пас на Степаненка OPTA порахувала 0,36 очікуваного асиста. У перерві, звісно ж, жодного висновку від Реброва. Нас продовжують катати на контрах і стандартах. Ну, і дальній удар тепер уже Развана Маріна, м'ячик проходить крізь рукавички Луніна у сітку. Почалося все з привозу Степаненка, який поганий на м'ячі, але сьогодні просто жахливий. Лунін нарешті хоч десь виручив, однак на кутовому захист просто розірвали стіночками – 3:0. Клоунада у всіх лініях збірної України.

Дякуємо за трансляцію, ще й вона відвалилася після погрому. Після перерви статистика очікуваних голів теж розгромна. Румунія набила 1,03 xG, Україна – 0,11. Неймовірно, в нас заміни на 62 хвилині! Степаненка, Шапаренка та Циганкова міняють Бражко, Яремчук і Ярмоленко. Конопля хапнув жовту й поступився місцем на полі Тимчику. Перший удар у площину на 76 хвилині – Судаков здалеку. Рикошет від двох румунів був значно небезпечніший, але воротар потягнув.

Romania 3 : 0 Ukraine



xG: 1.1 - 0.71

xThreat: 0.72 - 1.46

Possession: 29.9% - 70.1%

Field Tilt: 33.3% - 66.7%

Def Action Height: 38.7 - 45.9 pic.twitter.com/Y91Fpxyrbo — markstats bot (@markstatsbot) June 17, 2024

Після кутового Маліновського, який замінив Судакова, Драгуш скидав під дальню стійку. Дуже стараються всі на полі, аби команда Реброва вистраждала гол престижу. Більше й краще старається Румунія. Яремчук все ж додав трохи гідності, доволі гостро вийшовши на вже розслабленого суперника. Перекидав голкіпера – над воротами. Мудрик перспективно бахнув здалеку. Для статистики піде.

Ну, і Бражко з Маліновським додали правильної агресії, самоповаги та волі боротися. Динамівець взагалі створив момент і почав одну з найкращих наших контратак, коли вигриз м'яч, поки всі інертно стояли, як весь матч. Далі Довбик кинув на хід Мудрику, який дуже довго запрягав свій ривок та ще й пробив над воротами з кількох метрів. Однак заміни, які просилися ще у перерві, робити так пізно – на совісті тренера. Найбільша поразка України за всю історію групових етапів Євро. Перша перемога (і лише друга загалом) Румунії за чемпіонатах Європи за 24 роки.