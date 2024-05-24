Англійські клуби домінували на рівні з іспанськими протягом доброго десятку років. Однак у фіналі ЛЧ 2023/24 клубів АПЛ не буде. Пояснюємо, чому так.

Матч Борусія Дортмунд – Реал Мадрид відбудеться уже в суботу, 1 червня. Початок традиційний – о 22:00. Фінал Ліги чемпіонів 2024 приймає легендарний лондонський стадіон Уемблі. Букмекери GGBET прогнозують, що переможе команда Андрія Луніна. Коефіцієнт на перемогу Реала все одно досить привабливий – 1,63. Вгадана нічия помножить вашу ставку на 4,16. У перемогу ж Борусії фахівці вірять найменше – 5,24. Офіційний букмекер GGBET прогнозує, що у фіналі ЛЧ команди заб'ють до 3 м'ячів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 гола становить 1,67.

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АПЛ витрачає найбільше, але вперше за 9 років – навіть без півфіналів

Жодна інша ліга на планеті не може похвалитися такими трансферними видатками. Англійська Прем'єр-ліга по суті живе у своєму власному світі, де може купувати ледь не будь-кого (ок, Мбаппе і Беллінгема не може навіть вона) за дуже завищеними цінами. Просто вдумайтеся в ці божевільні цифри: АПЛ з літа 2019 року підписала новачків на понад 11 мільярдів євро. Для порівняння італійська Серія А витратила 5,27 млрд, французька Ліга 1 (ПСЖ врятував ситуацію) – 3,69, іспанська Ла Ліга – 3,48. Німецька Бундесліга замикає топ-5 з показником у 3,29 млрд.

Лідс Юнайтед, який цей сезон провів у другому за класому англійському дивізіоні, має вищі чисті витрати, ніж Реал чи Барселона за звітний період. Топ-10 складалася б виключно з клубів АПЛ, якби її не розбавили ПСЖ і Аль-Хіляль, де власники представляють капітал катарських і саудівських шейків. І при цьому всьому АПЛ не лише без команд у півфіналі Ліги чемпіонів залишилася, а й тотально провалила чвертьфінальну стадію другого за статусом єврокубка. Тож уперше з 2015 року представників чемпіонату Англії не було в 1/2 і ЛЧ, і ЛЄ.

Реал і Лунін як головні перепони

То чому ж тоді АПЛ пережила таке фіаско, якого не знала вже дуже давно? Нинішній Манчестер Сіті перебуває у такому якісно стабільному стані, що його міг зупинили лишень один клуб на планеті. Та й той у серії пенальті. Реал виграв усі 5 своїх фіналів за минулі 10 сезонів. Ніхто частіше за Мадрид не домінував за всю історію головного клубного турніру Європи. Однак саме в цей період перевага "королів" отримала такий ефект, який просто паралізував навіть сильніших на папері суперників. Цікаво, що обидва клуби з Манчестера, які вигравали у попередньому сезоні требл, вже наступного вилітали саме від Реала у плей-офф ЛЧ.

Пеп Гвардіола особливо не мудрував, а робив усе, що міг. Але що ти зробиш проти Беллінгема, який жертвує собою і відпрацьовує в обороні так, ніби Джуд – не один з найкращих бомбардирів сезону, а феноменальна робоча конячка. Чи проти Карвахаля з його двома легенями. А, може, хтось знає, як закрити дует швидких і непердбачуваних бразильців Родріго з Вінісіусом? На вершині проекту Карло Анчелотті з його унікальним досвідом, вмінням не тільки в тактику, а й психологію. І, звісно ж, наш Андрій Лунін. Голкіпер збірної України удостоївся найвищої оцінки за всю стадію плей-офф ЛЧ 2023/24 від SofaScore (9,6). У серії пенальті знову показав свій клас у грі на стрічці. А до того Лунін видав 8 сейвів у ігровий час, відвівши в підсумку 2,44 очікуваного гола.

Чемпіонські перегони з'їли обох претендентів

Реал міг дозволити собі поважну ротацію в Ла Лізі. Баварія вже не вирішувала на момент битви з Арсеналом особливих завдань у Бундеслізі. Арсенал і Ман Сіті ж вели настільки щільну боротьбу, що про такий регулярний відпочинок для всієї основи могли тільки мріяти. Плюс додаткові ресурси для команд в Англії з'їдає насиченість кубковими турнірами – їх більше, як більше матчів, з усіма цими можливими переграваннями.

Ще на зламі березня та квітня суперкомп'ютер OPTA прогнозував з імовірністю у 80%, що АПЛ отримає всі 5 місць в ЛЧ на наступний сезон. Однак синхронний провал трьох грандів, а також Астон Вілли та Вест Хема, не залишив шансів. Хоча це фіаско все одно більше схоже на аномалію. Якщо взяти попередні 6 сезонів, то АПЛ у фіналах ЛЧ була представлена найбільше. Один Ліверпуль тричі бував там, Манчестер Сіті на рівні з Реалом (по 2). А ще були Тоттенхем і Челсі, в яких за згаданий період фіналів стільки ж, скільки у всіх команд Італії (лише Інтер), Німеччини (Баварія залишалася самотньою до нинішнього сезону) і Франції (ПСЖ). Лише у поламаному "коронавірусному" сезоні обійшлося без АПЛ.

Інтенсивність АПЛ забирає надто багато, але це не межа

Нещодавно Футбольна обсерваторія CIES викотила цікаву статистику. Жодна інша ліга світу не стоїть поруч з АПЛ за кількістю ривків, спринтів і прискорень. Швидкість цього топ-чемпіонату стоїть на якомусь позапланетному рівні, порівнюючи з іншими. Та ж Ла Ліга повільніша ледь не вдвічі, замикаючи десятку рейтингу. Бундесліга взагалі плететься у хвості. Усе це впливає на якість відновлення та дає шанси клубам, чемпіонати яких значно менш інтенсивні.

Манчестер Юнайтед і Ньюкасл в якийсь момент взагалі розвалилися, не витримавши темпу баталій на кількох фронтах. І якщо у "сорок" хоч була група з Міланом і двома майбутніми півфіналістами, то МЮ дісталася значно легша група – данський Копенгаген і турецький Галатасарай не виглядали непрохідними суперниками. Як наслідок, погналися за двома зайцями – не вийшли з групи Ліги чемпіонів і випали з топ-4. Раніше щось схоже сталося з Ліверпулем. Неважко спрогнозувати, що Астон Віллу чекають непрості часи з наступного сезону.

По суті лише Арсенал і Манчестер Сіті витримали дистанцію, але у вирішальний момент плей-офф ЛЧ дали слабину і вони. Свіжості не вистачило і нинішній, і колишній командам Олександра Зінченка. А ще досвіду, адже для тих же "канонірів" це був перший чвертьфінал єврокубковий за 15 сезонів, тоді як Баварія за цей же час встигла 4 рази побувати у фіналах і двічі звитяжно підняти кубок чемпіонів.

Однак АПЛ досі залишається на рівні з Ла Лігою: по 7 фіналів ЛЧ за 10 сезонів. У новому сезоні повертається Ліверпуль, хоч і без Клоппа, але з Арне Слотом, який виходив недавно у фінал скромнішого єврокубка. Ман Сіті прагне зрівнятися з "червоними", які тричі грали вирішальний матч ЛЧ за 5 років. Арсенал спробує не лише нарешті здобути золото АПЛ, а й перевершити історичний успіх команди Венгера з її програним єдиним для клубу наразі фіналом ЛЧ (2006 року).

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