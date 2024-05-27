“Мы все были немного шокированы уходом Клоппа, никто этого не ожидал. Очень жаль, что он уходит. Я лично хотел бы, чтобы он ушел с большими победами, но так не случилось.

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Это также обидно для игроков. Я желаю ему всего наилучшего в мире", – цитирует уругвайца Goal.

Напомним, игроки Ливерпуля после последнего матча образовали коридор на поле для Клоппа. Когда Юрген проходил, все аплодировали, а Дарвин Нуньес проигнорировал событие, просто стоя.

После ухода Юргена Клоппа новым тренером Ливерпуля стал Арне Слот.

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