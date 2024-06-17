Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін поміркував над причинами фіаско з румунами (0:3) у першому турі групового етапу чемпіонату Європи.

"Я хочу перепросити команду, усіх – перший гол моя помилка, з нього все почалось. Таке буває, просто технічна помилка, я нічого такого не бачу у цьому. Але результат на такому турнірі – всі самі розуміють.

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Другий гол – прикро, що я не бачив моменту удару, його блокували, не було видно, коли м'яч пролітав поруч з Забарним, здається. Такі голи... Хочу ще раз перепросити.

Потрібно готуватися до наступних матчів, сподіваюся, що ми зможемо виправитися. Ще нічого не закінчилося. Ми не маємо вибору, потрібно швидко відновлюватися, перемикатися на наступний матч, робити все можливе й неможливе, щоб пройти далі.

Я нічого не можу сказати про хлопців, вони доклали багато зусиль, вони боролися. Мені здається, що ключовою була помилка, а далі стало складніше.

Нам потрібно готуватися до другого матчу, нам потрібні очки, на цьому етапі це все", – цитує Луніна Tribuna.

Нагадаємо, поразка від Румунії стала для збірної України найбільшою у груповому етапі за всю історію виступів на Євро. До цього "синьо-жовті" програвали максимум у 2 м'ячі.

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