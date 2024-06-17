"Це був гол всієї моєї кар'єри. Ця футболка означає для мене все. Забити у фінальній частині Євро і виграти так, як ми це зробили, це просто неймовірно.

Румунія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Підтримка була унікальною, ми ніколи не відчували нічого подібного раніше. У моїх братів і сестер, мого батька і дружини були сльози на очах. Я хотів би подякувати їм усім і сподіваюся, що ми зробили їх дуже щасливими сьогодні. Ми повинні подякувати всім, і я сподіваюся, що вони будуть святкувати. Те, що ми зробили сьогодні, було просто сенсаційним.

Я знаю себе і знаю своїх товаришів по команді, тому знаю, що ми не будемо святкувати після цієї перемоги. Зараз ми сконцентруємося лише на Бельгії", – наводить слова Станчу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Румунія розбила Україну в першому матчі на Євро-2024 з рахунком 3:0. Голами відзначались Станчу, Разван Марін і Дрегуш.

Євро-2024: Румунія рознесла Україну – тотальне фіаско, перше влучання на 76-й, катастрофа кожного і милостиня суперника