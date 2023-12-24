Захисник Арсенала Вілльям Саліба поділився думками щодо скандального епізоду з Мартіном Едегором, який міг завершитись пенальті у ворота "канонірів".

Момент, який відбувся на 20-й хвилині гри Ліверпуль – Арсенал став головною темою для обговорень. Едегор зупинив м'яч рукою в боротьбі з Салахом, але суддя вирішив не призначати за це пенальті.

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"Так, звісно, це пенальті, але я не рефері. Тож Ліверпуль мусить прийняти це", – коротко наводить слова Саліба Mirror щодо цього епізоду.

Зауважимо, що Ліверпуль та Арсенал не змогли виявити сильнішого, зігравши внічию 1:1. На гол Габріела результативно відповів Салах ще в першому таймі.

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