Звезда Арсенала признал ошибку арбитра, который не назначил пенальти в ворота Зинченко и Ко
Защитник Арсенала Уильям Салиба поделился мыслями относительно скандального эпизода с Мартином Эдегором, который мог завершиться пенальти в ворота "канониров".
Момент, который состоялся на 20-й минуте игры Ливерпуль – Арсенал стал главной темой для обсуждений. Эдегор остановил мяч рукой в борьбе с Салахом, но судья решил не назначать за это пенальти.
Ливерпуль надолго потерял защитника, который травмировался, влетев в Клоппа – игроку диагностировали перелом
"Да, конечно, это пенальти, но я не рефери. Поэтому Ливерпуль должен принять это", – коротко приводит слова Салиба Mirror по этому эпизоду.
Заметим, что Ливерпуль и Арсенал не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1. На гол Габриэла результативно ответил Салах еще в первом тайме.
Салах забил из-под Зинченко, но Арсенал расписал ничью с Ливерпулем – "канониры" удержали первое место в АПЛ