Защитник Арсенала Уильям Салиба поделился мыслями относительно скандального эпизода с Мартином Эдегором, который мог завершиться пенальти в ворота "канониров".

Момент, который состоялся на 20-й минуте игры Ливерпуль – Арсенал стал главной темой для обсуждений. Эдегор остановил мяч рукой в борьбе с Салахом, но судья решил не назначать за это пенальти.

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"Да, конечно, это пенальти, но я не рефери. Поэтому Ливерпуль должен принять это", – коротко приводит слова Салиба Mirror по этому эпизоду.

Заметим, что Ливерпуль и Арсенал не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1. На гол Габриэла результативно ответил Салах еще в первом тайме.

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