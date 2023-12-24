Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив, що Константінос Цімікас може пропустити тривалий термін після неприємного зіткнення у матчі 18-го туру АПЛ проти Арсенала.

Неприємний епізод стався ще в першому таймі матчу Ліверпуль – Арсенал. Сака підштовхнув Цімікаса у боротьбі за м'яч, а грек втратив рівновагу, збивши ще й свого наставника, Юргена Клоппа. У Константіноса підозрюють перелом ключиці.

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"Я був надто близько, щоб побачити, що насправді сталося. Зі мною все добре, але Костас був не в порядку. Він зламав ключицю. Це дуже погано для нас", – наводить слова Клоппа The Athletic.

Додамо, що поєдинок лідерів АПЛ завершився нічиєю 1:1 – на гол Габріела результативно відповів Мохамед Салах.

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