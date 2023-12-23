В рамках центрального матчу 18-го туру АПЛ 2023/24 Арсенал і Ліверпуль сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про центральний матч туру АПЛ між командами, які ведуть боротьбу за чемпіонство та потрапляння в ЛЧ на наступний сезон.

Арсенал краще почав гру

Обидві команди славляться інтенсивним пресингом, однак тиск Арсенала у першому таймі вразив. Особливо ефектними були стартові 15 хвилин, хоча загалом картина не змінювалась. Лондонці дуже якісно гальмували вихід Ліверпуля з власної третини та швидше відновлювали володіння після втрат.

Доволі хитро "каноніри" розправлялись з тиском мерсисайдців. Дуже часто вони просто перебивали його виносами – м'яч або виходив на високо піднятих вінгерів, або ж за нього чіплялись Хаверц з Жезусом. Перший старався скидувати, граючи спиною до воріт, а от другий разом з Сака й Мартінеллі ніби приклеював сферу до ніг і нісся вперед.

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Але Арсенал не був примітивним. Були і фірмові виходи через короткі передачі, і розрізні паси крізь лінії. У цій роботі особливо ефективно виглядали Зінченко та Едегор. Вони надзвичайно прискорювали гру гостей.

Такий футбол вилився у три удари в перші чотири хвилини. Простріл на 1-й завершився не дуже вдалим перехопленням від Аліссона, після якого Жезус зіграв на добиванні. Удар накрили. Подальший кутовий призвів до замикання у виконанні Жезуса (Аліссон спіймав м'яч). Зрештою, на 4-й Арсенал заробив стандарт у метрах 22-х від воріт – Едегор подав, а Габріель без особливого спротиву забив головою. 0:1!

На 9-й же пресинг гостей завершився перехопленням м'яча перед штрафним. Точніше, майже перехопленням – від Хаверца м'яч відскочив у ворота, однак полетів занадто повільно для Аліссона. На 13-й же Кай зачепився за сферу перед карним майданчиком і скинув її Мартінеллі, а той відпасував під удар Жезусу – над поперечкою!

Більша частина першого тайму – гра на зустрічних курсах

Поступово Ліверпуль вирівняв хід зустрічі. На 29й хвилині вдалося навіть зрівняти рахунок зусиллями Салаха, якому вдалося переграти Зінченка (як це сталося – читайте нижче). Цікаво, що за 72% володіння підопічні Юргена Клоппа завдали всього 1 удар проти 6-ти у Арсенала. Коли володіння впало до 54%, статистика ударів стала кращою – 3:1.

Арсенал і Ліверпуль ніби дозволили один одного реалізовувати свої найкращі якості. Команди круто контратакували один одного й швидко відбирали м'яч. Під кінець зустрічі обом довелося йти на тактичні фоли у центрі поля – жовті картки отримали Ендо й Хаверц. Картина зустрічі стала хаотичною.

От тільки гострих моментів було десь 1,5 проти 1,5 на користь лондонців. У Ліверпуля, крім гола, пригадується ще один момент за участі Салаха та епізод з непризначеним пенальті. Едегор зіграв у власному штрафному, як Майкл Джордан, але Кріс Кавана проморгав цей епізод.

Не найкращим чином на гру мерсисайдців вплинула травма Цімікаса. Сака на 33-й хвилині відгукнувся на пас по правому флангу й жорстко поставив корпус Костасу, однак грек невдало впав. Він не тільки зніс Юргена Клоппа, а й ушкодив плече. Замість нього довелося випускати Гомеса.

Арсенал в принципі тероризував Ліверпуль на флангах. Було кілька перспективних прострілів і підходів, але по справжньому небезпечно стало на 42-й хвилині. Сака відкрився у зоні Гомеса, прийняв довгу передачу, обійшов Аліссона, але бити не став – скинув Мартінеллі. Той спробував хитнути суперників перед ударом, але послизнувся – а потім пробив повз ближній кут майже порожніх воріт!

Ліверпуль ледь не прибив Арсенал, але не витримав свого ж темпу. "Каноніри" перехопили контроль

Початок другого тайму мало відрізнявся від того, що вболівальники бачили у попередні 30 хвилин. Хаотична гра, хороші контратаки, хороший пресинг – але мало конкретики біля чужих воріт. Були тільки якісні підходи без реального завершення. До 70-х хвилин пригадується тільки несподіване вривання Гомеса на лівий кут штрафного з ударом повз дальню стійку.

Такий рівний футбол не влаштовував Юргена Клоппа. На 68-й хвилині він провів потрійну заміну, кинувши у бій Гравенберха, Нуньєса й Елліота (замість Діаса, Джонса та Гакпо). Мікель Артета ж освіжив лівий фланг атаки, випустивши Троссара. Ймовірно, треба було робити більше перестановок, адже на 70-х хвилинах Ліверпуль виглядав значно свіжіше – і саме на 70-х хвилинах Арсенал феєрично відскочив.

Так, Трент на 70-й виконав перехоплення у центрі й віддав передачу на Елліота, а той вистрілив з-за меж штрафного. М'яч рикошетом від плеча Габріеля поцілив у стійку. На 72-й же лондонці провалились на кутовому – незграбне зіткнення Зінченка з Едегором дозволило "червоним" вискочити у контратаку 4-в-1. Вона завершилась пострілом Трента. Поперечина врятувала Арсенал!

Ща один шикарний шанс вирвати перемогу трапився на 75-й хвилині Гомес бахнув з гострого кута – Райя виручив "канонірів"! Здавалося, що ось-ось їхня оборона трісне.

Втім, реактивність підопічних Юргена Клоппа різко здулася. Ще до 80-х хвилин. Причому Мікель Артета навіть особливо нічого не змінював, освіживши лишень позицію нападника. В останні 25 хвилин Арсенал тримався вкрай спокійно, легко виходячи з-під тиску через короткі передачі – і розкатуючи дуже змістовні атаки.

У одній з них Хаверц навіть вимагав пенальті, але після епізоду з Едегором ніхто б його не призначив. Дуже переконливо на цьому відрізку працював і Зінченко – але до справжніх моментів такий футбол не призвів. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию.

Цей результат дозволив Арсеналу втримати перше місце в АПЛ. Лондонці набрали 40 очок, а Ліверпуль набрав 39 очок і порівнявся з Астон Віллою. Завдяки кращій різниці голів мерсисайдці вийшли на перше місце.

Зінченку важко давалася дуель проти Салаха

Мохаммед завжди був важким суперником для Олександра. Будь-який сильний у дриблінгу вінгер є критично небезпечним для Зінченка – достатньо згадати, як легко його переграв Кудус у кубковій зустрічі в поточному сезоні – однак єгиптянин завжди був найважчим. Що і не дивно, адже в АПЛ Салах в принципі найкращий на своїй позиції.

У першому таймі прямих зіткнень між Сашком і Мохаммедом виникало небагато. Ліверпулю рідко вдавалося створювати ізоляції для свого лідера, та і в принципі пресинг Арсенала творив дива. Пригадується чотири зустрічі українця та єгиптянина до перерва – і перша з них вилилась у супермомент.

Помилка мала позиційний характер. Ендо на 14-й хвилині виконав подачу на лінію воротарського, де розташувався Гакпо. З ним грав Габріель, однак Зінченко вже сконцентрувався на м'ячі й пішов у верхову боротьбу. Коді її виграв у обох захисників, скинувши сферу на дальню стійку – а ніким не прикритий Салах пробив у ближній кут, влучивши у зовнішній бік сітки.

На 29-й же хвилині Салах опинився в ідеальних умовах. Трент виконав діагональ з власної половини на правий фланг, м'яч вдало пішов на хід Мо, а Зінченко грав проти нього 1-в-1. Вінгер увійшов у штрафний, легко хитнув Олександра та пробив у дальню дев'ятку – без шансів для Райї. Гол.

Зустріч на 37-й хвилині виграв Зінченко, не давши лідеру Ліверпуля навіть прийняти м'яч. На 40-й же хвилині стало помітно, як сильно Сашко остерігається йти у відбирання проти Мо – Салах прийняв пас і пішов правим флангом до штрафного. Українець спочатку хотів зіграти на випередження, але моментально відмовився від цієї ідеї, продовживши пласуватись із збереженням дистанції.

Все завершилось проникним пасом на Гакпо. На щастя для Арсенала, Коді не зміг зачепитись за м'яч.

У другому таймі прямих зіткнень Салаха і Зінченка стало менше. Було тільки два епізоди. На 54-й хвилині Зінченко йому програв – вінгер накрив його й віддавав передачу на Гакпо, але підстрахував Райс. Ще за кілька хвилин вже Зінченко підчистив, наздогнавши єгиптянина ззаду й відібравши м'яч. Словом, у другому таймі маємо нічию.

Не в останню чергу так сталося, адже на фінальному відрізку Салаха перевели в центр атаки. Доволі неоднозначне рішення Юргена Клоппа дозволила Олександру зберегти обличчя.